Число арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы превысило 130

04 декабря 2023, 09:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Общее число содержащихся в СИЗО-1 Махачкалы по уголовном делу о массовых беспорядках в аэропорту превысило 130 человек, сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Комментаторы в его телеграм-канале призвали освободить тех, кто не нарушил закона, а на территории аэропорта находился по личным делам.

Как информировал "Кавказский узел", на 26 ноября наблюдательная комиссия насчитала 126 арестованных по делу о беспорядках в Махачкале.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

В махачкалинском СИЗО-1 число задержанных по делу о беспорядках в аэропорту превысило 130 человек, сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Ещё добавились задержанные в СИЗО-1 и сидит там сейчас более 130 человек. Также есть и те, кого приглашают в райотделы для разбирательств, а ребята, зная что их могут задержать, скрываются", – написал он 3 декабря в своем телеграм-канале.

Этот пост в телеграм-канале Хадулаева, на который подписаны 4588 пользователей, на 09.25 мск набрал 31 отметку с реакцией пользователей и 43 комментария. Часть их автров призвала помиловать участников беспорядков в аэропорту.

"Знаю парня, у него трое детей, отличный семьянин, высококвалифицированный специалист на работе. В тот день оказался по делам в аэропорту, зашёл на перрон, руки в кармане, посмотрел – понял, что ситуация неправильная развернулся и ушел. Продолжал ходить на работу, понимая, что ничего преступного (кроме административного нарушения) не делал, но через несколько дней за ним пришли, но дома не застали и с тех пор он уехал, узнав, что просто за прохождение на перрон (а это даже не взлетная полоса) ему вменяют статью 212. Его уже и в розыск объявили. Спрашивается за что? Что он сделал ужасное, чтобы вся жизнь его семьи и карьера пошла под откос", – написал пользователь с ником Имя Фамилия.

"Ребят загоняют на ровном месте, куда – неизвестно. Это не правильно, так нельзя", – считает Магомед.

"Те, кто виновны в беспределе в отношении к полицейским, те должны безжалостно быть наказаны. Из-за них пострадало большое количество ребят", – написал пользователь Primula.

"Сверху идет давление, нужно наказать показательно. Вот так же сажали бы тех, кто виновен в перебоях с подачей электричества", – заявил пользователь с ником AM.

"Я знаю ребят, которые просто поехали встречать своих родственников и не участвовали в этих беспорядках, а их держали девять с лишним часов. А еще были там ребята, которых несколько суток держали", – написал пользователь с ником Nurmafomedov.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. На 18 ноября в районные суды Дагестана поступили административные дела 412 человек, обвиняемых в правонарушениях в ходе антисемитской акции и беспорядков в аэропорту.

С 26 по 29 октября массовые антисемитские акции прошли в городах трех республик СКФО. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.