Беспорядки в Махачкале. Скриншот видео VKoнтакте

23 ноября 2023, 16:30

Наблюдательная комиссия насчитала 126 арестованных по делу о беспорядках в Махачкале

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По уголовном делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы содержатся под арестом 126 человек, сообщил Шамиль Хадулаев по итогам визита Общественной наблюдательной комиссии Дагестана в махачкалинский следственный изолятор. Семеро из арестованных выразили несогласие с обвинениями.

Как писал "Кавказский узел", в связи с беспорядками в Махачкале расследуется уголовное дело, по нему к 22  ноября были арестованы не менее 44 человек, которые обжаловали свой арест в Верховном суде Дагестана. По 40 жалобам суд утвердил решения об аресте.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 22 ноября пострадавшие при беспорядках полицейские выписаны из госпиталя. К 18 ноября в районные суды Дагестана поступили административные дела 412 человек, обвиняемых в правонарушениях в ходе антисемитской акции и беспорядков в аэропорту.

Общественная наблюдательная комиссия Дагестана посетила сегодня СИЗО-1  в связи с многочисленными обращениями граждан по событиям в аэропорту 29 октября, сообщил сегодня заместитель председателя комиссии Шамиль Хадулаев.  "Всего по этому делу там сидит 126 человек из которых с семью подозреваемыми мы провели беседу. Все семь человек не согласны с тем,что им предъявили такие статьи, а именно часть 2 статьи 212 УК РФ - участие в массовых беспорядках", - сообщил Хадулаев.

По его словам, обвинения по части 1 этой статьи об организации массовых беспорядков предъявлены Гаджи Иманмурзаеву. "Он нас проинформировал, что он не организатор,а наоборот всех успокаивал по просьбе самих сотрудников правоохранительных органов, чтобы все разошлись", - сообщил Хадулаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что обвиняемые утверждают, что не принимали участия в беспорядках. "Были и те,кто признают,  что находились в терминале и даже вошли в красную зону,но были просто в качестве зевак и ничего более там не делали, есть только факт на видео их там нахождения. Один сказал,что был на площадке, где самолеты, и просто снимал на телефон происходящее и поэтому на него возбудили 212 статью УК РФ за факт нахождения там", - рассказал Хадулаев.

По его словам Патимат Шарудинова также утверждает, что "ничего такого не сказала", хотя ее высказывания на видео вызвали вопросы следствия. Хадулаев призвал органы следствия подходить к делу  "предельно аккуратно". "Если человек по факту ничего не натворил,а лишь присутствовал там,то следствие, считаю, это должно учесть обязательно", - отметил он, подчеркнув, что многие из арестованных "сожалеют, что вообще там оказались".

Напомним, с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Мусульмане регионов Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сочувствует большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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Примечание:

"Первая партия гуманитарного груза для палестинцев отправлена из Дагестана", "Одиночные пикеты в поддержку палестинцев и Гаджиева прошли в Махачкале", "Осужденные за участие в беспорядках в Махачкале не признали вину".

Автор: "Кавказский узел"

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