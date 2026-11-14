Имущество семьи бывшего силовика в Дагестане изъято в доход государства

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Несколько квартир и земельный участок общей стоимостью более 50 миллионов рублей изъял суд у бывшего полицейского из Дагестана и его супруги.

Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил иск прокуратуры Дагестана об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника правоохранительных органов и его супруги.

По данным прокуратуры, ответчик, который возглавлял одной из структурных подразделений территориального органа МВД, в период с 2020 года по 2026 год приобрел недвижимость на общую сумму более 50,6 миллиона рублей. При этом официальный доход его семьи, в том числе единовременная жилищная выплата, составил всего около 22 миллионов рублей за указанный период, пишет 13 ноября "Коммерсант".

Ответчики заявили в суде о материальной помощи от родственников, в частности, от матери супруги, и наличии иных накоплений, но объективного подтверждения они не нашли. Суд согласился с точкой зрения прокуратуры о том, что реальные доходы семьи не позволяли приобрести такое имущество.

В доход государства у семьи бывшего полицейского изъяты пять квартир в Махачкале, Каспийске и Москве, а также земельный участок в Махачкале.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае суд изъял у бывшего главы Буйнакского отделения Социального фонда России имущество на 310 миллионов рублей.

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