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18:42, 13 ноября 2026

Дудаев вслед за Кадыровым продолжил критику живущих в Европе чеченцев

Ахмед Дудаев. Фото: Грозный-Информ https://www.grozny-inform.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава парламента Чечни Ахмед Дудаев обрушился с критикой на уклад жизни в странах Европы, где живут "перебежчики" из Чечни, по его словам, призывающие жителей республики отказаться от мер соцподдержки.

Как писал "Кавказский узел", те, кто сбежал в Европу и очерняет свой народ, — псевдопатриоты, заявил Рамзан Кадыров, выразив уверенность, что им нет обратной дороги в Чечню. 

Силовики в Чечне убили одного человека, заподозренного в причастности к диверсиям в Гудермесском районе, еще один человек задержан, заявил Рамзан Кадыров после совещания с силовиками.  Telegram-каналы сообщали, что убит  Турпал-Али Межидов. Если человек берет в руки оружие и идет убивать силовика — вся его семья должна нести ответственность вплоть до кровной мести, и таким семьям нет места в республике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Председатель парламента Чечни Ахмед Дудаев обратился к "перебежчикам" - живущим в Европе чеченцам. Обращение продолжительностью в 49 минут на чеченском языке опубликовано сегодня в соцсетях Дудаева.

Он раскритиковал призывы со стороны "перебежчиков" к жителям Чечни не пользоваться мерами государственной поддержки. Дудаев назвал такую позицию лицемерной и  обрушился с критикой на западный уклад жизни.

«В каких государствах они живут? Это страны, допускающие издевательства над религией и чувствами верующих, разрешающие совершать любые аморальные поступки. Это вседозволенность под соусом демократии, подмена традиционных ценностей и подрыв института семьи», - приводит его слова телекомпания "Вайнах". В сообщении не указано, кто именно призывал отказаться от мер соцподдержки.

Дудаев заявил, что критика взаимодействия с российским государством не согласуется с документами, подписанными в прошлом руководителями "Независимой Республики Ичкерия (суд Грозного вынес решение о признании террористической и запрете на территории России организации «Чеченская Республика Ичкерия» («ЧРИ») и 29 ее подразделений в 14 европейских странах)*". По словам Ахмеда Дудаева, в них предусматривались тесное сотрудничество и выплаты из федерального центра  после завершения вооружённого конфликта.

Дудаев указал, что во все времена находились люди, стремившиеся подорвать стабильный уклад жизни. Сейчас у таких провокаторов есть дополнительные возможности - свободный доступ к интернету и, по его словам, безнаказанность за распространение ложных идей и призывов. 

Напомним, власти Чечни не раз обращались к живущим за рубежом выходцам из республики, критикующим ситуацию в сегодняшней Чечне. Зачастую такие обращения сопровождались угрозами.

В июне 2016 года Рамзан Кадыров обратился к своим соотечественникам за рубежом с угрозами, что им некуда деваться от властей Чечни, так как рано или поздно тем придется вернуться на родину. Обращение было адресовано тем эмигрантам, которые пишут в соцсетях критику. "У меня записано каждое ваше слово", – подчеркнул Кадыров. Он отметил, что в эпоху информационных технологий власти Чечни знают кто и какую конкретно публикацию написал, и где в тот момент находился ее автор. "Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – сказал Кадыров.

Отметим, что зачастую власти Чечни, выступая с  критикой живущих за рубежом блогеров лишь делают их популярнее Так, дебаты с чеченскими чиновниками привели к популярности  Тумсо Абдурахманова (внесен в реестр иноагентов) - блогер из Чечни, один из наиболее известных критиков властей республики. После конфликта с родственником Рамзана Кадырова покинул Чечню и уехал сначала в Грузию, затем в Польшу, а позже в Швецию, где получил политическое убежище. 

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* суд Грозного вынес решение о признании террористической и запрете на территории России организации "Чечeнская peспублика Ичкeрия" (ЧРИ) и 29 ее подразделений в 14 европейских странах.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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