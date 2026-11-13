Супруга сообщила о голодовке Михаила Семенова

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Осужденный из Карачаево-Черкесии Михаил Семенов проводит голодовку в подмосковной колонии-поселении в знак протеста против давления со стороны администрации учреждения.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября стало известно, что жителя Теберды, мастера спорта по альпинизму Михаила Семенова отправили в штрафной изолятор колонии-поселения № 3 в Электростали (Московская область). Администрация колонии-поселения сочла нарушением режима ранний подъем Семенова, собиравшегося ехать в больницу. Михаил Семенов остается в ШИЗО и не получает лекарства, а официальные органы в ответ на жалобы присылают отписки, рассказала в конце октября супруга осужденного.

29 августа супруга Семенова пожаловалась, что он безуспешно добивался медицинской помощи и жаловался на условия содержания сначала в СИЗО Черкесска, а затем в СИЗО Московской области. Екатерина Семенова подчеркнула, что Михаил является инвалидом II группы и имеет заболевание сердца. 22 сентября она сообщила, что её мужу в колонии-поселении не выдают назначенные лекарства и отказывают в вызове скорой помощи при ухудшении самочувствия.

Михаил Семенов второго ноября начал голодовку в ШИЗО, сообщила 12 ноября корреспонденту "Кавказского узла" супруга осужденного Екатерина Семенова.

«Мой муж сказал адвокату на встрече после начала голодовки, что начал ее в знак протеста против надуманных рапортов о якобы совершенных им нарушениях, за которые его закрывают в ШИЗО, при этом не предоставляя видеозаписи этих якобы имевших место нарушений», - рассказала она.

По ее словам, адвокат расценил состояние здоровья Михаила как «среднее». «При этом назначенных ему по состоянию здоровья лекарств всё так же не выдают», - сказала Екатерина Семенова.

Она добавила, что никаких новых ответов на ее жалобы о преследовании мужа в колонии-поселении ей не поступало.

Напомним, по словам жены, Михаил страдает от тяжелых последствий черепно-мозговой травмы и серьезных заболеваний сердца. За время пребывания в ШИЗО он несколько раз терял сознание. Ранее, в октябре, она сообщала, что администрация колонии организовывает травлю Семенова через других осужденных: ограничивает им пользование душевыми, помещениями для стирки и оборудованием для приготовления пищи, ссылаясь на жалобы супруги Семенова на условия содержания.

В июле силовики задержали в Карачаево-Черкесии 38-летнего Михаила Семенова из-за нарушения срока явки в колонию. Семенов задержан необоснованно, так как в это время он проходил программу восстановления, что, согласно законодательству, является уважительной причиной, указал юрист.

18 февраля 2026 года Карачаевский районный суд приговорил Михаила Семенова к году колонии-поселения. Он был признан виновным в незаконном пересечении в апреле 2024 года российско-абхазской границы через перевал Восточный Клухори.

По словам жены альпиниста, у него плохие отношения с некоторыми из силовиков, так как они закрывают глаза на то, что руководство заповедника дает людям возможность за плату приезжать к пограничному Клухорскому перевалу. "Он альпинист, а 99% альпинистов, ходящих по Кавказу, время от времени нарушают границу, поскольку в горах ее проследить трудно", – сказала Семенова "Кавказскому узлу".

10 сентября Электростальский горсуд не удовлетворил просьбу защиты об условно-досрочном освобождении Михаила Семенова.