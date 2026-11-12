Уроженец Узбекистана осужден за подготовку терактов в Ставрополе

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Южный окружной военный суд приговорил Альмира Актуганова к 23 годам колонии строгого режима по делу о подготовке поджогов административных зданий в Ставрополе.

По версии суда и следствия, 16 января 2025 года Альмир Актуганов находился в Москве, откуда начал переписываться с членом запрещенной террористической организации Легион "Свобода России"*. Позже он заполнил анкету о добровольном вступлении в указанную организацию и отправил по интернету.

10 февраля того же года подсудимый прибыл в Ставрополь и стал ожидать дальнейших указаний от членов организации, сообщает сегодня Южный окружной военный суд в Telegram-канале.

После этого, по версии следствия и суда, Актуганов получил задание собрать и передать сведения о военных, административных и промышленных объектах, расположенных на территории Ставрополя. Для этого он неоднократно выезжал к указанным зданиям и осуществлял их видеосъемку. 19 февраля подсудимый также получил задание арендовать жилое помещение, которое будет использоваться для хранения материалов и компонентов, необходимых для изготовления самодельных зажигательных устройств.

21-22 февраля Актуганов сфотографировал здания общественной приёмной МВД и здания ФСБ по Ставропольскому краю. А 23-24 февраля он приобрел материалы и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных устройств и стал их хранить.

25 февраля Актуганов сообщил участнику организации о выбранных объектах для совершения террористического акта: здание администрации Октябрьского района города, здание администрации Ставрополя и Ставропольской городской Думы, здание Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, а затем изготовил самодельные зажигательные устройства. 26 февраля Актуганов был задержан сотрудниками силовых ведомств.

Суд признал Актуганова виновным в участии в деятельности террористической организации, приготовлении к террористическому акту, шпионаже и оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности государства и приговорил его к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.

Альмиру Актуганову 38 лет, он родился в Фергане, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению бота, который отслеживает обновления в этом перечне, данные Актуганова с пометкой о причастности к терроризму были внесены туда задолго до приговора, 28 апреля 2025 года.

"Кавказский узел" также писал, что в августе уроженец Дагестана был осужден на длительный срок по делу о подготовке теракта в Ставрополе. По версии суда и следствия, в январе-феврале 2025 года Джапаров фотографировал, снимал на видео и определял географические координаты зданий управления ФСБ России по Ставропольскому краю, МВД по региону, военного комиссариата края, воинских частей, а также филиала Краснодарского университета МВД и других объектов.

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