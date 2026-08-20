Уроженец Дагестана осужден на длительный срок по делу о подготовке теракта в Ставрополе

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Ставрополя Наримана Джапарова по делу о подготовке теракта и госизмене.

По версии суда и следствия, в январе-феврале 2025 года Джапаров фотографировал, снимал на видео и определял географические координаты зданий управления ФСБ России по Ставропольскому краю, МВД по региону, военного комиссариата края, воинских частей, а также филиала Краснодарского университета МВД и других объектов.

Кроме этого Джапаров вёл наблюдение у мемориала "Вечная Слава" в Ставрополе, определив места возможной установки самодельного взрывного устройства. Собранную информацию он передавал участнику террористической организации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Южный окружной военный суд.

"Установлено, что в январе 2025 года подсудимый, находясь на территории Ставрополя, вступил в переписку с лицом, которое являлось участником украинского военизированного националистического объединения "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ). В ходе переписки Джапаров выразил свое добровольное согласие действовать в интересах организации", - говорится в сообщении суда.

В период с 17 по 19 февраля 2025 года Джапаров приобрел в различных магазинах Ставрополя расходные материалы, компоненты и вещества, необходимые для изготовления взрывчатки. 20 февраля он извлек из тайника, ранее помещенное другим участником организованной группы самодельное взрывное устройства, после чего был задержан.

Джапаров признан виновным в участии в террористическом сообществе 1 , госизмене 2 и еще по трем уголовным статьям и приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Нариману Джапарову 26 лет, он родился в Дербенте, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению бота, который отслеживает обновления в этом перечне, данные Джапарова с пометкой о причастности к терроризму были внесены туда 21 мая 2026 года.

"Кавказский узел" также писал, что Ставропольский краевой суд признал 34-летнего гражданина России виновным в госизмене и приговорил его к 18 годам заключения.