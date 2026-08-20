Отчет властей об оборудовании бомбоубежищ вызвал скепсис у краснодарцев

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Власти Краснодара рапортовали, что обязали управляющие компании оборудовать укрытия в подвалах. Местные жители, комментируя этот отчет в Telegram, пожаловались на формальный подход к подготовке укрытий и указали на непригодность части подвалов для этих целей.

Как информировал "Кавказский узел", жители Краснодарского края периодически жалуются на проблему с укрытиями. Так, 9 августа жительница Краснодара пожаловалась, что во время сирены не смогла вместе с четырьмя детьми попасть в укрытие на улице Симиренко, поскольку оно оказалось закрытым.

Администрация Краснодара обязала местные управляющие компании оборудовать укрытия в подвалах и обеспечить доступ к ним, передала сегодня "Кубань 24" со ссылкой на начальника управления гражданской защиты Павла Иванова.

Пост о том, что власти Краснодара обязали управляющие компании оборудовать укрытия в подвалах, опубликовал сегодня телеграм-канал "Туподар Краснодар", на который подписаны более 56 тысяч пользователей. На 15.10 мск 20 августа эта запись набрала 65 реакций пользователей и 50 комментариев.

Пользователи поспорили о том, насколько своевременно власти занялись подготовкой укрытий. "Вроде уже в процессе с полгода?" – спросил Вася.

"Года два уже", – ответил ему пользователь с ником Сова на скакалке.

"В нашем доме высота потолка в подвале варьируется от 1,2 до 1,4 метра. Как проникать туда людям ростом от 1,7 до двух метров без ущерба для спины и головы? Почему этим озаботились на пятый год СВО, а не раньше?" – задался вопросом Mars.

Жители заявили о формальном подходе к подготовке укрытий. "У нас табличку повесили, сфотографировали ее – и вся работа", – заявила Лариса Смирнова.

"Нас тоже обязали, но ничем не обеспечили. Попросили лавки в администрации, нам отказали. Покупали за свой счет", – пожаловался пользователь VApex.

"У нас подвал завален чужими вещами", – отметила Ирина.

Пользователи усомнились в безопасности и пригодности подвалов в качестве укрытий. "Мне интересно, как укрытие в подвале сочетается с наличием труб отопления и горячего водоснабжения. Если что-то произойдет, трубу прорвет, а вход завалит, находящиеся там люди окажутся в опасности", – написала Сова на скакалке.

"Процедура с ключами у избранных мне тоже не нравится. Вообще не считаю убежища безопасными в таком формате", – написал Вася в другом комментарии.

"Кавказский узел" также писал, что ранее администрация Туапсинского округа опубликовала официальный список "заглубленных помещений", которые жителям предлагается использовать в качестве укрытий во время атак дронов. Многие из этих помещений закрыты или не могут служить убежищами, заявили пользователи Telegram.