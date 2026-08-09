Жительница Краснодара пожаловалась на отказ в доступе к бомбоубежищу

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В видеообращении к главе Следкома мать четверых детей пожаловалась, что во время сирены не смогла попасть вместе с ними в укрытие на улице Симиренко в Краснодаре.

Как информировал "Кавказский узел", Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Сегодня обломки дрона упали на два предприятия в Новороссийске и частный дом в поселке Верхнебаканском. 8 августа при атаке на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ранения получили шесть человек. 5 августа обломки беспилотника повредили дом в анапском селе Супсех.

Жительница Краснодара записала видеообращение к главе Следкома Александру Бастрыкину, в котором заявила, что 8 августа около 11.45 мск, когда прозвучала сирена, она прибежала с четырьмя детьми к укрытию, расположенному на улице Симиренко, но оно оказалось закрытым.

Видеообращение жительницы Краснодара сегодня опубликовал телеграм-канал "Краснодар Телетайп".

По словам женщины, ее младшему ребенку четыре месяца, еще одному три года, а двоим – по восемь лет. После обращения к охране она узнала, что детям без родителей запрещено заходить в укрытие по распоряжению управляющей компании. Жительница Краснодара пояснила, что ее старшие дети часто гуляют во дворе без нее, поэтому ей важно знать, как инструктировать их на случай сирены.

По словам женщины, 24 июля в 18.31 мск, когда звучала сирена, тот же охранник не пустил детей в укрытие.

Жительница Краснодара попросила Бастрыкина установить, кто отвечает за безопасность жильцов, по какой причине укрытие было закрыто во время сирены и кто распорядился не пускать туда детей без родителей.

"Я прошу провести проверку по заявлениям, которые я официально оформила и предоставила правоохранительным органам", – сказала она в видеообращении.

Необходимость публичного обращения жительница Краснодара объяснила психологическим давлением со стороны управляющей компании. По ее утверждению, собственников запугивают уголовными делами за жалобы на бездействие компании, а их законные требования игнорируют.

На 12.30 мск на сайтах администрации Краснодара и Следкома нет комментариев относительно жалобы жительницы Краснодара на отказ в доступе к укрытию.