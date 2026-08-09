Один человек ранен при атаке дронов на Кубань
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В Новороссийске один человек получил ранения в результате падения обломков дрона.
Как информировал "Кавказский узел", сегодня утром обломки беспилотника упали на два предприятия в Новороссийске и частный дом в поселке Верхнебаканском. По предварительным данным, пострадавших не было.
По уточненным данным, при падении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Новороссийске пострадал один человек, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.
"В результате падения обломков БПЛА в Новороссийске пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации", – сказано в сообщении.
Также в двух частных домах повреждены остекление и навес, а в одном многоквартирном доме выбито окно в подъезде. На местах работают оперативные и специальные службы, уточнил оперштаб.
"Кавказский узел" также писал, что ранее жительница Краснодара пожаловалась на отказ в доступе к укрытию. Мать четверых детей заявила, что во время сирены не смогла попасть вместе с ними в укрытие. По ее словам, детям без родителей запрещено заходить в укрытие по распоряжению управляющей компании. Женщина попросила главу Следкома провести проверку и установить, кто отвечает за безопасность жителей и почему укрытие оказалось закрытым во время сирены.
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