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06:57, 9 августа 2026

Краснодарцы сообщили об отсутствии бензина на части АЗС

На автозаправочной станции. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На некоторых заправках Краснодара вновь отсутствует бензин, сообщили горожане в Telegram. Один из водителей отметил, что нашел топливо лишь на двух из десяти АЗС.

Как информировал "Кавказский узел", 5 августа водители сообщили о сохраняющихся очередях на автозаправочных станциях (АЗС) Краснодара и отсутствии бензина на части заправок. Ранее крупные сети АЗС смягчили введенные на юге России ограничения на продажу топлива.

Ситуация с бензином в Краснодаре остается неоднозначной: на одних заправках топливо есть, а на других отсутствует, сказано в публикации, размещенной вечером 8 августа в телеграм-канале "Краснодар Телетайп", на который подписано почти 127 тысяч пользователей. На 06.55 мск 9 августа эта публикация набрала 17 отметок с реакцией пользователей и 10 комментариев.

За последнюю неделю многие заправки вновь закрылись либо продают только дизельное топливо, сообщил Vitaly. "Возвращаемся к ситуации от 20 июля. За последнюю неделю заметил, что снова многие заправки закрыты либо есть только дизельное топливо", – написал он.

О наличии бензина лишь на части заправок сообщил и пользователь Мурканин Вселенский. "Проехал десять заправок, только на двух был бензин. Оттуда и очереди", – указал он.

"Ситуация аховая. Простоять полтора часа и поехать купить непонятную красную жижу вроде ацетона", – написал Вован.

"Делать нечего людям. Вот и стоят в очередях", считает Zorro.

"Это понаехавшие виноваты", – сыронизировал пользователь ВВН.

В то же время Анна рассказала, что в Сочи ситуация с топливом остается стабильной. "В Сочи все стабильно. В очереди стояли 15 минут, и то потому, что сезон", – отметила она.

"Надо подумать: откуда бензину взяться, если НПЗ атакуют беспилотники" – написал Oilman.

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные в Краснодарском крае, в регионах юга России возник топливный кризис. Дефицит бензина привел к резкому росту спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Очереди в автосервисах растянулись на несколько месяцев, а стоимость оборудования выросла почти вдвое.

Длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования, указали аналитики. При этом массовый перевод автомобилей на газ не позволит решить проблему с топливом из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Быстро создать такую инфраструктуру невозможно, отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, нынешний кризис стал поводом вернуться к программам, которые развиваются медленнее, чем планировалось.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что массовый переход автомобилистов на газ не станет долгосрочной тенденцией. После исчезновения дефицита бензина и очередей на АЗС спрос на установку ГБО снизится, считает он.

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Автор: "Кавказский узел"

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