Водители сообщили о сохраняющихся очередях на АЗС Краснодара

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На некоторых АЗС Краснодара вновь появились очереди, а на части заправок нет бензина, сообщили водители, комментируя в Telegram пост о том, что власти прекратили публиковать сводки о наличии топлива.

Как информировал "Кавказский узел", 28 июля стало известно, что крупные сети АЗС смягчили лимиты на продажу топлива на юге России. "Роснефть" и "Башнефть" увеличили лимит на продажу бензина до 50 литров, а "Газпром" полностью отменил ограничения на своих АЗС в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Аналитики указали, что полностью снимать лимиты до октября, когда завершится сезон повышенного спроса, не стоит.

Губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с министром энергетики Сергеем Цивилевым отчитался о стабилизации ситуации с топливом в Краснодарском крае. По его словам, за две недели число неработающих АЗС в регионе сократилось, сейчас функционируют более тысячи заправок, передала сегодня BFM Кубань.

Пост о ситуации с топливом в Краснодаре был опубликован 4 августа в телеграм-канале "Краснодар Телетайп". Авторы публикации обратили внимание, что власти перестали сообщать о наличии бензина на городских заправках.

"Получается, что ситуация с бензином в городе наладилась?" – сказано в публикации.

Эта запись в телеграм-канале "Краснодар Телетайп", на который подписано почти 127 тысяч пользователей, на 10.45 мск 5 августа набрал 30 реакций и 12 комментариев.

Часть участников обсуждения сообщила, что на некоторых АЗС Краснодара сохраняются очереди, а отдельные заправки закрыты. Один из водителей насчитал около 30 машин на одной из заправок.

"Ну так наладилась, что ехал с работы – на Дзержинского возле "Лукойла" очередь стоит, машин 30, и заправка закрыта!" – написал Oilman.

"В последние два дня опять очереди появляются. На "Лукойле" вообще пропал бензин, уже третий день на районе", – сообщил Дмитрий.

"Снова очереди пошли", – отметил Сергей Георгиевич.

Другие пользователи также рассказали об отсутствии бензина на ряде городских заправок. Они усомнились в том, что прекращение публикации официальных сводок свидетельствует о нормализации ситуации.

"Как только губернатор сказал, что все хорошо, опять не везде есть бензин, а там, где есть, – очередь", – написал пользователь AL.

"А я сегодня на многих заправках вовсе не увидела бензина", – сообщила Полина.

"Видела пробки на заправке сегодня утром", – написала Viola Titorenko.

В то же время одна из участниц обсуждения указала на улучшение ситуации на заправках "Газпромнефти". По ее словам, сеть сняла ограничения на отпуск топлива, а очереди стали меньше.

"Газпромнефть сняла ограничения: можно хоть в бак, хоть в канистру. Очередь – минут на 20 максимум", – написала Алена.

Напомним, топливный кризис в регионах юга России повысил спрос на перевод автомобилей на газ, из-за чего в автомастерских образовались большие очереди. Аналитики указали, что длительное ожидание вынуждает водителей обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.

Массовая установка ГБО не позволит преодолеть топливный кризис из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Создать такую инфраструктуру в короткие сроки невозможно, отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. "Зато нынешний кризис – хороший повод вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются гораздо медленнее, чем планировалось", – сказал он.

Массовая установка ГБО не станет долгосрочной тенденцией, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его оценке, после решения проблемы с бензином и исчезновения очередей на АЗС спрос на переоборудование автомобилей снизится.