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09:50, 4 августа 2026

Число пострадавших при атаке дрона на Архипо-Осиповку возросло до 58

Возложение цветов в память о погибших в Архипо-Осиповке. Фото: администрация Краснодарского края в МАХ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После атаки дрона на Архипо-Осиповку госпитализирован 21 человек, в том числе трое детей, а еще 37 пострадавших получили амбулаторное лечение, сообщили сегодня власти.

Как информировал "Кавказский узел", 3 августа власти Краснодарского края сообщили о семи погибших и 40 раненных в результате атаки дрона в селе Архипо-Осиповке близ Геленджика.

Количество пострадавших при атаке дрона в Архипо-Осиповке увеличилось до 58 человек, сообщил сегодня оперативный штаб Краснодарского края.

"Госпитализирован 21 человек. <…> 19 пострадавших, в их числе трое детей, перевезены в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска", – отметил оперштаб в своем телеграм-канале.

Еще 37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение, сказано в сообщении.

Напомним, Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 22 июля в Армавире при падении обломков дрона погиб сотрудник предприятия, а во время пожара в складском комплексе в Краснодаре пострадали десять человек. Позднее в больнице умерла девушка, пострадавшая при атаке на склад Wildberries. 30 июля еще шесть человек пострадали при падении обломков БПЛА на территорию предприятия в поселке Волна Темрюкского района. Пятеро пострадавших в результате этих атак остаются в больницах.

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Автор: "Кавказский узел"

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