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Кавказский узел

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13:54, 3 августа 2026

Четыре человека погибли при атаке дронов под Геленджиком 

Беспилотник летит над Геленджиком. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Среди десяти пострадавших – двое детей, сообщили власти. 

Как информировал "Кавказский узел", после атаки БПЛА в ночь на 30 июля в Краснодарском крае пострадали шесть человек.

Количество жертв атаки БПЛА в селе Архипо-Осиповка близ Геленджика увеличилось до четырех. "По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке число погибших увеличилось до четырех человек, также пострадали 10 человек. В числе четырех погибших - один ребенок. Среди 10 пострадавших - двое детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

В сообщении уточняется, что двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу, остальным оказывают помощь без госпитализации.

Для помощи пострадавшим в Геленджике привлечена бригада медицины катастроф из Краснодара. "На месте работают пять бригад скорой помощи из Геленджика, три запросили из Туапсе, также запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара", - написал мэр города Алексей Богодистов в своем телеграм-канале. 

Отметим, что ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о трех погибших. 

Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. 22 июля сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА: в Армавире после падения обломков дрона погиб сотрудник предприятия, остальные пострадали при пожаре в складском комплексе в Краснодаре. К вечеру того же дня стало известно, что в больнице умерла девушка, пострадавшая при атаке на склад Wildberries. На следующий день стало известно, что поврежден 21 дом.

"Кавказский узел" также писал, что не менее трех человек были задержаны полицейскими из-за съемки и публикации видео с горящим складом Wildberries. Всех задержанных силовики заставили извиниться перед камерой. 

В Краснодарском крае с сентября 2025 года действует запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

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