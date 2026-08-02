Подписчики мэра Анапы раскритиковали состояние пляжей

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Мэрия Анапы отчиталась о 1,3 миллиона туристов с начала года. Качество песка, который засыпали на пляжи, приведет к тому, что в следующем году никто не приедет, высказали мнение комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", анапские пляжи после отсыпки новым песком превратились в смесь камней и глины, отчеты чиновников никак не соотносятся с реальностью, указали пользователи Telegram. По словам комментаторов, на засыпку пляжей Анапы после разлива мазута потребовались большие затраты, но уже первые штормы смыли песок, а оставшийся на берегу спрессовался. Еще одной проблемой анапских пляжей после шторма стало большое количество водорослей.

Роспотребнадзор выдал разрешительные документы для открытия 100 пляжей в Анапе. Еще 12 пляжей проходят экспертизу.

С начала года в Анапе отдохнуло свыше 1,3 млн гостей. Из них более 1 млн – в организованном секторе, около 40 тысяч – в детских здравницах, порядка 250 тысяяч – это однодневные туристы. Гостей встречают порядка 1610 объектов размещения, одновременно на отдыхе в Анапе находится более 180 тысяч туристов. Средняя заполняемость предприятий санаторно-курортного комплекса составляет 82%, отчиталась мэр Анапы Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что "завершился процесс по восстановлению песчаных пляжей. Около 100 из них уже получили все необходимые разрешения и встречают любителей морского отдыха".

Это сообщение собрало в Telegram-канале Масловой 63 комментария.

"По поводу "восстановленных" песчаных пляжей отдыхающие высказываются так: "Пока штормы не смоют всю эту грязь, ноги нашей не будет больше в Анапе. Кстати, белые вещи, получившие контакт с песком, "идентичным исходному", не отстирываются и подлежат утилизации по окончании отдыха", – прокомментировал Игорь Краснов.

"Завершился? Так там же глину нужно просеять, там же куски с мою голову и меньше", – пишет Swoloch.

"Новый "песочек" в Джемете отвратительный. Обманули людей, завезли шлак и даже не просеяли как следует. В следующем году заполняемость будет 20%. Сарафанное радио и рекомендации друзей/знакомых работают лучше, чем банальные чиновничьи отчёты!" – прокомментировала Юлия И.

"Всё штормы перемешают. Люди как ехали, так и будут ехать. А вот то, что деньги бюджетные опять выбросили в воду, это кого-то когда-то смущало?" – возразила Наталья Маликова.

"Не перемешают. Комья глины и камни останутся", – возразил пользователь BS.

"Писали, что песок будет просеян... В отчётах, как всегда, можно на этом очень сэкономить, то есть попилить!" – пишет Galina.

"Деньги потрачены немалые, результат уже сейчас очевиден. Следующий год – это минус турпоток в Анапу (сарафанное радио надёжнее красивых призывов работает), минус смытая субстанция в море (растрата бюджетных средств со всеми вытекающими)", – высказал мнение Сергей Кадет.

"Этим, так называемым новым "чистым песком" добивают пляжи. Лучше б вообще ничего не привозили", – указал Николай.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Несмотря на проблемы с песком и водорослями на пляжах, Анапа в июле показала наиболее значительный прирост туристов в Краснодарском крае. Отели держат цены в Анапе на уровне прошлого года и даже устраивают распродажи, подчеркнул отельер.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".