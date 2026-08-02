×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:39, 2 августа 2026

Офицер из Прохладного убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старший лейтенант Рамазан Басиев убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 464 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Старший лейтенант Рамазан Басиев убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", власти и силовики ранее официально признали убитыми на Украине не менее 463 бойцов из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В спецоперации на Украине убит старший лейтенант Рамазан Басиев, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Прохладного.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 464 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 451 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Улица в Чегеме. Фото пресс-службы администрации Чегемского района
14:00, 2 августа 2026
Чиновники проигнорировали жалобы чегемцев на перебои с водоснабжением
13:28, 2 августа 2026
Публикация в мессенджере привела нальчанина к штрафу
Школьный класс. Скриншот фото https://t.me/molodejka05/32488?single
09:47, 2 августа 2026
Жительницы Кабардино-Балкарии пожаловались на высокие затраты на сборы детей в школу
02:56, 2 августа 2026
Туристка утонула в Кабардино-Балкарии
11:49, 1 августа 2026
Контрактник осужден в Нальчике за отсутствие на службе
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
19:19, 16 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
И хочется, и колется. Как в Южной Осетии относятся к открытию транзита в Грузию
Фото
17:49, 15 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вдохнуть жизнь. Южная Осетия в мечтах
Фото
17:44, 10 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Таможня добро не дает. О проблемах при пересечении границы в Верхнем Ларсе
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01 августа 2026, 06:53
МВД рапортовало о поиске администраторов Telegram-канала "Кавказская община"

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
01 августа 2026, 01:56
Омаров отказался давать показания

Акция протеста в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
31 июля 2026, 23:58
Активист Тошхуа задержан за плакат про Иванишвили в 611-й день протестов

Кадр Красный мост в Дагестане через реку Кара-Койсу. Фото: Эксперт Юг / https://www.expertsouth.ru/news/v-dagestane-izza-ugrozy-obrusheniya-perekryli-dvizhenie-po-krasnomu-mostu/
31 июля 2026, 21:03
Жители горного Дагестана потребовали открыть движение по Красному мосту

Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Показать больше