16 августа 2024, 19:00

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Апти Алаудинов – заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир чеченского добровольческого формирования «Ахмат».

Биография

Родился 5 октября 1973 года в поселке Горный Предгорного района Ставропольского края.

После окончания школы в плодосовхозе “Новый маяк” поступил в Ставропольский филиал Московской государственной юридической академии.

До 2001 года был прокурорским работником .

В 2001 году окончил юридический факультет Чеченского государственного университета, работал инспектором отдела комплектования в управлении кадров МВД.

С 2002 по 2004 год занимал должности в Управлении собственной безопасности МВД по Чеченской Республике.

В июле 2004 года был назначен заместителем начальника отдела оперативно-розыскной работы Управления собственной безопасности МВД по Чеченской Республике.

С ноября 2005 года — начальник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД по Чечне.

С 2006 года – руководитель Специальной комиссии по контролю над соблюдением норм и правил проживания в пунктах временного размещения переселенцев.

В марте – апреле 2009 года – руководитель Управления Министерства юстиции России по Чеченской Республике.

В апреле 2009 – июне 2011 года – заместитель начальника криминальной милиции МВД по Чеченской Республике.

С 13 июня 2011 года по март 2021 года – заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике – начальник полиции.

В июне 2012 года Алаудинову было присвоено специальное звание «генерал-майор полиции».

В 2013 году в МГУ имени М. В. Ломоносова защитил кандидатскую диссертацию по политическим наукам на тему «Региональная идентичность как основа формирования общенациональной политической идентичности».

В марте 2021 года был уволен указом Владимира Путина с поста замминистра на фоне резонанса от публикации "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне.

В том же месяце был назначен помощником главы Чеченской Республики.

С июля по 30 октября 2022 года – секретарь Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики.

С марта 2022 года участвует в специальной военной операции России на Украине, возглавив СОБР «Ахмат» .

В июле 2022 года был назначен секретарем Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики .

Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 1 августа 2022 года Алаудинову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

В ноябре 2022 года был назначен заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса Управления народной милиции ЛНР (позже — 2-й армейский корпус ВС РФ). В этом же месяце получил воинское звание "генерал-майор".

13 февраля 2023 года Рамзан Кадыров сообщил о попытке отравления Апты Алаудинова . В начале марта того же года после лечения в московской больнице Алаудинов вернулся в зону СВО.

В октябре 2023 года заявил, что под его руководство перешла часть бойцов ЧВК «Вагнер» .

В январе 2024 года Алаудинов стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах .

В феврале 2024 года Алаудинов окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

В апреле 2024 года назначен заместителем начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России .

Награды, звания и санкции

Герой России. Кавалер трех орденов Мужества, герой Луганской народной республики и Чеченской Республики. Также награжден орденом Кадырова, медалью «За отличную службу по охране общественного порядка». Почетный гражданин Чеченской Республики.

С 2014 года находится под санкциями США, с 2020 года — Великобритании, с 2022 года — Польши, а с 2023 года — Украины. В 2018 году Латвия закрыла ему въезд на территорию страны.

Скандалы с Алаудиновым

Имя Алаудинова звучало в связи с арестом в 2015 году председателя "Ассамблеи народов Кавказа"* Руслана Кутаева. По данным правозащитников, во время допросов к Кутаеву применяли физическую силу председатель парламента Чечни Магомед Даудов, а также Алаудинов, бывший на тот момент замминистра МВД по республике. "Даудов Магомед и заместитель министра внутренних дел Чеченской Республики Алаудинов Апти… начали наносить по всему телу и голове удары ногами и руками. В результате чего я потерял сознание…" – сообщал сам Кутаев. Однако на суде и Даудов, и Алаудинов отвергли обвинения в пытках 1 .

Об угрозах от Алаудинова сообщал дагестанский активист из села Кенхи Рамазан Джалалдинов. По его словам, Алаудинов грозил ему той же участью, что постигла Наталью Эстемирову, если тот не перестанет поднимать проблемы своего села. В апреле 2016 года Рамазан Джалалдинов опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову и Владимиру Путину, сообщив, что жители села Кенхи не могут получить компенсации за жилье, разрушенное во время боевых действий. После этого видеообращения дом семьи Джалалдинова в Кенхи был сожжен людьми в масках, его супруга и дети выехали в Дагестан, а позже и сам мужчина покинул Чечню из-за угроз со стороны силовиков. Подробнее о ситуации в Кенхи рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову". Рамзан Кадыров был вынужден публично заявить, что информация о возможной отставке заместителя министра МВД РФ по ЧР генерала Апти Алаудинова не соответствует действительности .

Самым громким скандалом с участием Алаудинова стала история с полком ППС имени Ахмата Кадырова. В 2017 году "Новая газета" опубликовала расследование убийства. По данным издания, в день расстрела Алаудинов находился на территории подразделения .

В 2019 году были опубликованы новые подробности масштабных полицейских рейдов 9–12 января 2017 года. В них принимали участие местные участковые, оперативные сотрудники Курчалоевского и Шалинского ОМВД, силовую поддержку им оказывали главным образом сотрудники ППСП им. А. Кадырова .

Опала и увольнение

Осенью 2019 года имя Алаудинова фигурировало в списке высокопоставленных чиновников Чечни якобы готовивших заговор против Кадырова. Информация об их задержаниях, пытках и увольнениях из-за неуважительных высказываний в адрес главы Чечни распространилась в социальных сетях. Утверждалось в частности, что Алаудинов, будучи в гостях у мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, дал шуточный подзатыльник портрету Рамзана Кадырова.

Чтобы опровергнуть эти слухи Алаудинов записал видеоопровержение, вызвавшее в соцсетях еще больше слухов . Жители Чечни уличили замминистра в нарушении этикета, обратив внимание на то, что комментарии обвинения в заговоре против Рамзана Кадырова тот дает, полулежа на диване с ногами. В этом видео Алаудинов озвучил угрозы в адрес журналистов, которые написали о заговоре против главы Чечни.

В 2019 году "Новая газета" опубликовала заметку о том, что Кадыров в Москве якобы обсуждал замену заместителя министра МВД по Чечне. Глава Чечни эту информацию отверг.

18 марта 2021 года Апти Алаудинов был уволен с поста замглавы МВД (начальника полиции) Чечни. Это произошло на фоне резонанса от публикации "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне . В признаниях бывшего полицейского приводятся многочисленные подробности внесудебных арестов, пыток, условия содержания пленников в пыточных подвалах, а также имена тех силовиков, кто отдавал команды и требовал их выполнения. Свидетель также объясняет, почему местные полицейские не могли отказаться выполнять эти приказы.

Возвращение и СВО

По мнению опрошенных “Кавказским узлом” правозащитников, Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в Чечне славой жестокого человека.

Военная спецоперация на Украине дала возможность Алаудинову снова войти в близкое окружение Кадырова. С марта 2022 года он участвует в СВО России на Украине, возглавляя СОБР «Ахмат». 31 октября того же года Апти Алаудинов был уволен с должности секретаря Совбеза Чечни указом главы республики. Рамзан Кадыров, комментируя свое кадровое решение, не стал раскрывать причин отставки Алаудинова, посоветовав интересующимся этой отставкой "не загружать головы". Чуть позже стало известно о новой должности Алаудинова в Луганской народной республике.

Назначение Алаудинова на пост в милиции ЛНР было элементом стратегии Кадырова, который пытается с помощью верного ему человека расширить сферу влияния, предположили аналитики.

Когда Апти Алаудинов в 2024 году получил новую должность в Минобороны, где в его ведении вопросы взаимопонимания людей разных национальностей в армии, которые требуют внимания в условиях военных действий, эксперты назвали это назначение комплиментом Кадырову, подчеркнув, что степень расширения влияния главы Чечни не стоит переоценивать.

Сейчас в Telegram-каналах главы Чечни и самого Алаудинова появляются военные отчеты и заявления о ситуации в зоне СВО.

*организация признана нежелательной, ее деятельность запрещена в России.

Примечания