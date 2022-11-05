Новое назначение Алаудинова стало попыткой Кадырова расширить влияние

05 ноября 2022, 15:37

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Назначение бывшего секретаря Совбеза Чечни Апти Алаудинова на пост в милиции ЛНР стало элементом стратегии Рамзана Кадырова, который пытается с помощью верного ему человека расширить сферу своего влияния, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов после отставки с должности секретаря Совбеза Чечни получил воинское звание генерал-майора и занял пост замкомандующего по ведению боевых действий армейского корпуса Народной милиции ЛНР, сохранив при этом должность помощника главы Чечни.

31 октября Апти Алаудинов был уволен с должности секретаря Совбеза Чечни указом главы республики. Рамзан Кадыров, комментируя свое кадровое решение, не стал раскрывать причин отставки Алаудинова, посоветовав интересующимся этой отставкой "не загружать головы".

Перевод Алаудинова в Народную милицию ЛНР с сохранением должности помощника главы Чечни - это не понижение в должности, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. «Кадырову нужны свои люди на фронте, которые могли бы наблюдать за происходящим. Так что такое назначение - это скорее показатель доверия. Он [Алаудинов] будет его [Кадырова] представителем, который будет осведомлять его о том, что происходит на этом участке фронта. Именно поэтому Кадыров был прав, когда призвал «не засорять мозги» этим", - сказал Руслан Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Новое назначение Алаудинова - это часть стратегии Кадырова, стремящегося расширить сферу влияния и "повсюду рассадить своих людей", согласился политолог, профессор Свободного рижского университета Дмитрий Орешкин. "Кадыров стремится подняться до политика федерального уровня. И в значительной степени ему это удалось. Он все время [упоминается] в СМИ, выдает какие-то новые идеи, вторгается на чужие «поляны», что с другой стороны свидетельствует о снижении аппаратного веса [министра обороны Сергея] Шойгу. Таким образом Кадыров набирает очки в глазах Путина и […] части населения, видящей в нем «витязя, защитника земли русской»… Конечно, в рамках этой политики он стремится иметь своих людей в возможно большем количестве ключевых мест", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

После начала военной операции на Украине Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников и их действия, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Кроме того, по словам эксперта, назначение Алаудинова может быть использовано для усиления пиара главы Чечни. «Если там произойдет что-то победное, то будет объявлено, что это случилось благодаря Алаудинову, которого туда поставил глава Чечни», - сказал Орешкин.

Сотрудник Центра защиты прав человека "Мемориал" Оюб Титиев также считает, что перевод Алаудинова на другую должность не является опалой. "Это просто еще один эпизод традиционной кадровой политики Рамзана Кадырова, который предпочитает время от времени перемещать своих подчиненных с поста на пост", - сказал Оюб Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

22 июля стало известно, что Апти Алаудинов, ранее уволенный Путиным с поста начальника полиции Чечни, возглавил Совет безопасности республики. Рамзан Кадыров пояснил, что Алаудинов как командир спецподразделения "Ахмат" "хорошо себя проявил" в военной операции на Украине. В августе Алаудинов получил звезды Героя России и Героя ЛНР.

Предложение Кадырова "не загружать головы" отставкой Алаудинова соответствует обычной практике властей, отметила журналистка Надежда Ажгихина. "Любая власть не хочет, чтобы о ней много знали и говорили о действиях что-либо, кроме хвалебного, и стремятся скрыть какие-то свои действия. Даже в Европе, где я сейчас нахожусь, есть специальная организация журналистов, которая расследует действия властей, о которых не сообщают обществу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Апти Алаудинов был уволен с поста начальника полиции Чечни 18 марта 2021 года. Это произошло на фоне резонанса от публикации "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Увольнение Алаудинова с должности начальника полиции стало признаком его опалы, указали некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков.

23 марта 2021 года стало известно, что Алаудинов назначен помощником главы Чечни. В 2022 году командировка на Украину стала для Апти Алаудинова шансом вернуть влияние в Чечне, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.

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