Титиев Оюб Салманович

31 мая 2019, 20:09

Руководитель грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал" расследовал массовую казнь в Чечне, предпринимая усилия для огласки общественно важных проблем. Суд в Чечне в марте 2018 года признал Оюба Титиева виновным в хранении наркотиков и приговорил к четырем годам колонии-поселения. Сам Титиев заявлял, что наркотики ему подбросили силовики, защита считает дело сфабрикованным.

Деятельность

Придя в «Мемориал» в 2001 году, Титиев долгие годы держался в тени. Он не давал публичных интервью, его имя не мелькало в прессе. По словам коллег и друзей, Оюб Титиев начисто лишен тщеславия и честолюбия. Но он был «невидимкой» прежде всего для того, чтобы не подвести никого из тех, кто решился доверить ему чрезвычайно болезненную для властей информацию.

После убийства Натальи Эстемировой работа «Мемориала» в Чечне была на некоторое время приостановлена. «Оюб был один из тех чеченских коллег, которые считали, что надо возобновить работу офиса, — вспоминает Олег Орлов. — Они нас убеждали: „Мы не можем бросить республику. Мы должны продолжать в память о Наташе“» .

Весь 2017 год Оюб Титиев работал по теме массовой казни в январе 2017 года на территории полка патрульно-постовой службы им. Ахмата Кадырова . В Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены не менее 27 человек, задержанных в связи с нападением на полицейских в Грозном в декабре 2016 года. Об этом написала “Новая газета”, однако Следственный комитет России проводить расследование не стал.

В конце 2017 года Рамзан Кадыров был включен в открытую часть «списка Магнитского» с формулировкой: «за причастность к внесудебным расправам, пыткам и нарушениям прав человека» . 9 января 2018 года Оюб Титиев был арестован в Чечне .

Журналистка “Новой газеты” Елена Милашина напрямую связала арест с деятельностью Титиева в 2017 году: «Уголовное дело против Оюба Титиева — месть за расследование массовой казни в Грозном… Он мог делать то, в чем ограничены сегодня все приезжие в Чечню журналисты и правозащитники. Он мог говорить с людьми, живущими в республике… Об угрозах он говорил, как о шкале: желтый — несерьезно, красный — опасно, но жить и работать можно. Оранжевый у него был только два раза… Весь 2017 год на его внутреннем семафоре угроз горел оранжевый и уже не переключался» .

“Будучи членом «Мемориала» – одной из самых авторитетных и опытных правозащитных организаций в России – Оюб Титиев на протяжении многих лет вносит бесценный вклад в защиту прав человека, в том числе предпринимая усилия по привлечению к ответственности чеченских властей за нарушения прав человека”, - говорится в заявлении комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Мужниекса .

Оюб Титиев сводил правозащитников с потерпевшими и свидетелями, рассказал руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин. "Это было не в самых безопасных местах. Но своей размеренности он ни в какой обстановке не терял. Он спокоен, как танк. У Оюба, такое впечатление, вообще нет реакции в виде испуга. При этом он страшно быстро соображает... И он никогда не рисовался, никакого фальшивого героизма", - рассказал "Медузе" Каляпин.

До ареста Титиева "не раз предупреждали", уточнил один из коллег Оюба Титиева. "Забирали, увозили... Оюб никогда не рассказывал, чем ему конкретно угрожали. Он прекрасно знал, что они... в любой момент могут прийти за его детьми. И он много лет так существовал", - пояснил он.

Судебный процесс

Дело Оюба Титиева слушалось в Шалинском горсуде с 19 июля 2018 года. Судебное следствие завершилось 21 февраля 2019 года. По делу было проведено 38 заседаний.

Глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев с 11 января 2018 года находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Адвокаты Оюба Титиева заявляли, что суд поддерживает доводы обвинения и отказывается удовлетворять любые ходатайства защиты, поскольку они указывают на грубые фальсификации. В частности, суд отказался приобщить к материалам дела доказательства существования в Курчалое группы быстрого реагирования, отверг ходатайства о проведении почерковедческой экспертизы протоколов и о следственного эксперимента со скотчем, которым якобы был обмотан пакет с марихуаной.

Европарламент в принятой 14 февраля 2019 года резолюции потребовал срочно освободить Оюба Титиева и призвал спортсменов и артистов всего мира отказаться от участия в публичных мероприятиях в Чечне. Депутаты отметили, что Титиев преследуется по сфабрикованным доказательствам незаконного приобретения и хранения наркотиков, и пообещали и далее внимательно следить за судебным процессом по делу правозащитника.

11 марта гособвинитель в ходе прений попросил суд признать главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева виновным в хранении наркотиков и приговорить его к четырем годам лишения свободы и штрафу в сто тысяч рублей.

Приговор

18 марта Оюба Титиева признали виновным в хранении наркотиков и приговорили к четырем годам колонии-поселения. Правозащитник отказался подавать апелляционную жалобу в надежде на условно-досрочное освобождение в мае.

31 мая Шалинский горсуд Чечни должен был рассмотреть ходатайство о досрочном освобождении Титиева, но прокурор настоял на переносе заседания. Дата нового заседания не объявлена.

Биография

Родился 24 августа 1957 года в селе Лебединовка Киргизии, куда его семья попала в результате массовой депортации чеченцев в марте 1944 года.

В 1976 окончил Моздокский механико-технологический техникум, а в 1990 – экономический факультет НовГУ им. Я. Мудрого.

Проходил воинскую службу в 31 отдельной дисциплинарной роте.

Вернувшись в Чечню, в родной Курчалой, Титиев, всю жизнь занимающийся спортом (борьбой, тяжелой атлетикой), стал школьным учителем физкультуры, создал в селе детский спортивный клуб.

С 2000 года возглавлял отделение правозащитного центра «Мемориал» в Гудермесе.

С 2009 года - руководитель грозненского представительства «Мемориала».

Также работает в Комитете «Гражданское содействие».

Живет в Курчалое.

Примечания