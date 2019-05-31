Заседание по досрочному освобождению Титиева отложено

31 мая 2019, 16:23

Прокурор настоял на переносе рассмотрения Шалинским горсудом Чечни условно-досрочного освобождения главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева.

Как информировал "Кавказский узел", 18 марта Оюба Титиева признали виновным в хранении наркотиков и приговорили к четырем годам колонии-поселения. Правозащитник отказался подавать апелляционную жалобу в надежде на условно-досрочное освобождение в мае. Сегодня Шалинский горсуд Чечни должен был рассмотреть ходатайство о досрочном освобождении Титиева.

Заседание суда перенесено по инициативе прокурора, без указания даты, сообщил сегодня источник "Кавказского узла".

Эту информацию подтвердила и адвокат Марина Дубровина. Прокурор заявил, что ему слишком поздно передали материалы, характеризующие Оюба Титиева, сообщил Правозащитный центр "Мемориал" на своем Telegram-канале.

Оюб Титиев не признал своей вины. Он настаивает, что наркотики ему подбросили, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о деле Оюба Титиева". Перед приговором Титиеву ПЦ "Мемориал" собрал 10 фактов, которые свидетельствуют о фальсификации уголовного дела. Суд над Титиевым продемонстрировал все пороки российского правосудия, считает директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс. Западные дипломаты упрекнули Россию в использовании полиции и суда для политических преследований.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" размещена также биография Оюба Титиева.