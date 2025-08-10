БПЛА попытались атаковать объекты в Невинномысске и Ставрополе

Самый продолжительный режим беспилотной опасности за все время отменен сегодня утром в Ставропольском крае.

Как писал "Кавказский узел", ночь на10 августа силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 121 беспилотный летательный аппарат, в том числе 42 дрона перехвачены в ЮФО и СКФО. 29 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, восемь - над Ставропольем, пять - в Ростовской области.

Об объявлении на территории Ставропольского края режима беспилотной опасности губернатор региона Владимир Владимиров сообщил в своем телеграм-канале в 17.25 мск 9 августа. Отбой беспилотной опасности был объявлен только спустя 13 часов, пост об этом опубликован в 06.29 мск 10 августа.

"На Ставрополье был самый продолжительный режим беспилотной опасности за все время, - написал глава региона в 08.11 мск. - Враг пытался атаковать объекты в Невинномысске и Ставрополе. Все эти атаки успешно отражены".

По данным Владимирова, в результате атаки БПЛА погибших и пострадавших нет. Губернатор призвал жителей и гостей Ставрополья "быть внимательными и осторожными", а также пользоваться только официальными источниками информации.

Напомним, что ночью силы ПВО отразили воздушную атаку беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.

В соседнем Краснодарском крае 9 августа при атаке беспилотников пострадала женщина из Славянска-на-Кубани, от госпитализации она отказалась. Позже стало известно, что общее число пострадавших увеличилось до четырех. В Красноармейском, Славянском, Крымском, Северском районах повреждения получили частные дома.

