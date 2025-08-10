Увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников в Славянске-на-Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Славянске-на-Кубани еще три человека, получившие осколочные ранения в результате атаки беспилотника, обратились за медицинской помощью, общее число пострадавших увеличилось до четырех. В Крымском районе произошел пожар возле железнодорожных путей.

Как писал "Кавказский узел", утром 9 августа при атаке беспилотников пострадала жительница Славянска-на-Кубани, она отказалась от госпитализации. В Красноармейском, Славянском, Крымском, Северском районах повреждения получили частные дома.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило в своем телеграм-канале, что в период с 18.00 до 20.00 мск 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 беспилотников, запущенных со стороны Украины, из них четыре сбиты над Краснодарским краем, два - над Азовским морем.

По данным оперативного штаба Краснодарского края еще три жителя Славянска-на-Кубани обратились за медицинской помощью в результате атаки беспилотников, госпитализация им не потребовалась. Таким образом, общее число пострадавших в результате атаки БПЛА достигло четырех человек.

По данным штаба, в Славянском районе были повреждены семь жилых домов и шесть автомобилей.

В Крымском районе на хуторе Веселый из-за падения обломком БПЛА произошло возгорание сухой травы рядом с железнодорожными путями. По данным на ночь 9 августа тушение пожара продолжалось, пострадавших и повреждений не было.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.