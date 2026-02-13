Стихийная акция студентов предварила собрание на проспекте Руставели
В 443-й день непрерывных протестов в Тбилиси студенты и преподаватели университета имени Илии провели новую акцию протеста против реформы образования и анонсировали массовый митинг.
Как писал "Кавказский узел", 12 февраля, в 442-й день непрерывных акций, студенты государственного университета Илии вышли на акцию протеста против реформы образования и провели марш от здания вуза до парламента Грузии. У парламента они присоединились к участникам ежедневной акции протеста.
Студенты, как и руководство вуза, выступили против решения правительства о сокращении факультетов и бюджетных мест в университете. В результате решения правительства университет Илии потеряет 90% своих программ и 90% своих студентов, что означает "фактическое закрытие одного из самых успешных университетов страны", заявил заместитель ректора Георгий Гвалия.
Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза сегодня вечером собрались у здания парламента на проспекте Руставели. Эта протестная акция проходит 433-й день подряд, информирует Publika.
Также сегодня студенты и преподаватели университета имени Илии продолжили протест против инициированной “Грузинской мечтой” реформы образования. Собравшиеся у здания университета держали плакаты “Университет - автономный!”, “Откуда правительству знать, что такое знания” и “Дайте правильные знания, которые возвысят грузинское сердце и душу, которые раскроют разум”.
Сегодняшняя акция, по словам студентов, была спонтанной, при этом они анонсировали заранее организованную акцию против сокращения бюджетных мест в университетах - масштабный митинг 15 февраля пройдет в парке Дедаэни.
Студенты разных факультетов университета готовы выходить на акции до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. “Мы обратились к министру образования Гиви Миканадзе и предложили встречу, но министр не явился. Моя позиция такова: на данном этапе я не вижу смысла с ними разговаривать, я вижу решение только в протесте”, - приводит слова активиста студенческого движения госуниверситета Илии Халибега Магомедова Interpressnews.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
