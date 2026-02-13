×

17:00, 13 февраля 2026

Житель Дагестана заподозрен в оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Публикация аудиозаписи на личной странице в соцсети обернулась для жителя Дагестана уголовным преследованием по статье о пропаганде терроризма в интернете. 

Статья  о публичном оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК России) предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы. 

Дело против жителя Дагестана возбуждено отделом по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР. Согласно версии следствия, подозреваемый опубликовал на своей личной интернет-странице некоего аудиоматериала. 

Следователи обнаружили в записи “высказывания, оправдывающие террористическую деятельность”. Материал был доступен для неограниченного числа пользователей сети, сообщил официальный Telegram-канал Следкома Дагестана. 

В ведомстве отметили, что расследование продолжается, но не уточнили, задержан ли подозреваемый и избрана ли ему мера пресечения. Личные данные подозреваемого, - возраст, род занятий, конкретный населенный пункт, - в официальном сообщении также отсутствуют.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам колонии уроженца Дагестана Омара Исмаилова, признав его виновным в пропаганде терроризма.

Автор: "Кавказский узел"

