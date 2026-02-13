Эвакуированные жители Котлубани вернулись в свои дома
Все жители Котлубани, эвакуированные из-за угрозы детонации снарядов, покинули пункты временного размещения.
Как писал "Кавказский узел", утром 12 февраля власти Волгоградской области объявили эвакуацию в поселке Котлубань, где в ходе ракетной атаки возник пожар. Размещение эвакуированных было организовано в Городищенском районном доме культуры и Городищенской детско-юношеской спортивной школе.
Все эвакуированные жители Котлубани смогли вернуться домой к вечеру 12 января, сообщила администрация Волгоградской области.
По данным чиновников, после 15.30 мск оперативные службы завершили все мероприятия по безопасности и разрешили жителям поселка вернуться домой. К 16.00 все эвакуированные покинули пункты временного размещения.
“В Котлубани все системы жизнеобеспечения работали и продолжают работать в штатном режиме”, - отмечается в публикации официального Telegram-канала обладминистрации.
Близ поселка Котлубань в Волгоградской области расположен крупный объект хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, он занимает площадь порядка 2,2 квадратных километров, отмечает ASTRA (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов).
