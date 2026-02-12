Власти Волгоградской области объявили эвакуацию в поселке Котлубань
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 11 февраля в Волгоградской области произошла атака БПЛА на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В Волжском зафиксированы повреждения в доме по улице Карбышева, на территории детского сада "Ягодка" упал беспилотник. Кроме того, произошел пожар на территории завода на юге Волгограда.
В ходе ракетной атаки на Волгоградскую область обломки упали на территории объекта Министерства обороны около поселка Котлубань, там возник пожар. «Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет», — цитируются слова губернатора Андрея Бочарова в телеграм-канале областной администрации.
В поселке объявили эвакуацию «в целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения». Для проведения эвакуации подготовлены и направлены автобусы. Пункты временного размещения развернуты в Городищенском районном доме культуры и Городищенской детско-юношеской спортивной школе, отметил чиновник.
В ПВР оставались 12 жителей Волжского
По состоянию на 11 февраля, 12 жильцов поврежденного многоквартирного дома оставались в пункте временного размещения в городе Волжский. «Кто-то на работе, кто-то уехал к родственникам, детей также развезли по родным и близким", - цитировал ТАСС слова начальника отдела информационной политики администрации Волжского Николая Усова.
По словам чиновника, было проведено обследование поврежденного дома, все коммунальные системы исправны. В доме выбито только одно окно. Усов уточнил, что вернуться в свои квартиры жители смогут после того, как будут проведены все оперативно-следственные мероприятия.
Напомним, что в ночь на 11 февраля в регионах ЮФО и СКФО были сбиты 83 беспилотника, из них большинство - в Волгоградской (49 дронов) и Ростовской (29 дронов).
