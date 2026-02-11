×

Кавказский узел

Лента новостей
02:57, 11 февраля 2026

Пожар произошел на заводе в Волгограде после атаки беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоградскую область, в доме в Волжском повреждена крыша, на территории детсада упал дрон, в Волгограде произошел пожар на заводе.

Как писал "Кавказский узел", ночью 10 января в результате воздушной атаки произошел пожар на нефтебазе в Октябрьском районе Волгоградской области. Потушили его 11 января.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что сегодня ночью силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры в регионе.

По словам губернатора, в городе Волжском зафиксированы повреждения крыши в доме №75 по улице Карбышева, на территории детского сада "Ягодка" упал беспилотник, кроме того, произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда.

Отмечается, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

Напомним, 14 декабря 2025 года в Урюпинске после атаки БПЛА также произошел пожар на нефтебазе. Были эвакуированы жители домов, прилегающих к нефтебазе.

9 июля 2024 года на нефтебазе в Калаче-на-Дону и на подстанции во Фролово возникли пожары после падения обломков беспилотников. В ночь на 3 февраля 2024 года на территории Волгоградского НПЗ также произошел пожар после того, как там упал беспилотник.

Автор: "Кавказский узел"

