11:58, 10 февраля 2026

Контрактник из Урюпинска убит в военной операции

Павел Нестругин. Фото: Администрация Урюпинска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Павел Нестругин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1676 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 9 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1675 бойцов из Волгоградской области.

Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
16:42 06.02.2026
Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

В военной операции убит 37-летний гвардии рядовой, стрелок Павел Нестругин, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

"Павел родился в Урюпинске. Закончил среднюю школу № 4. Работал в охране начальником смены. В 2025 году заключил контракт и отправился в зону СВО […]. Погиб Павел при выполнении боевого задания в ДНР. Воину был 37 лет. У него остались мама и сестра", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1676 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Урюпинска стало известно 26 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Роман Килячков.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.

Автор: "Кавказский узел"

