Главная   /   Лента новостей
22:30, 9 февраля 2026

Суд продлил срок ареста Али Керимли

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Содержание под стражей лидера партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли продлено еще на четыре месяца. Защита считает это решение незаконным и политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы на 2,5 месяца, до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием.

Сабаильский районный суд Баку сегодня удовлетворил представление Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана о продлении срока содержания под стражей Али Керимли еще на четыре месяца, до 13 июня, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ПНФА.

«Это абсолютно незаконное решение. Обвинение Али Керимли в попытке захвата власти и тем более в «сговоре» с Рамизом Мехтиев нелепо и лишено всяких правовых оснований. Более того, это решение явно политическое. Оно направлено не только против Али Керимли, но и вообще против политической оппозиции, преследует цели ее уничтожения», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» зампред ПНФА Сеймур Хази.

Бывший руководитель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев обвинен в попытке госпереворота. Он находится под домашним арестом. 29 ноября провластное агентство АПА связало обыск у Али Керимли с делом Рамиза Мехтиева. Издание, связанное с ПНФА, опровергло эту версию.

По его словам, Керимли продолжает отказываться от дачи показаний «ввиду абсурдности обвинения». Хази также сообщил, что защита подаст апелляцию на решение суда.

Сотрудник Сабаильского районного суда подтвердил информацию о продлении срока ареста Керимли на четыре месяца. Получить комментарии в СГБ Азербайджана «Кавказскому узлу» не удалось.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

