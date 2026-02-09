Военный из Южной Осетии убит в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Южной Осетии прошли похороны Александра Бестаева, убитого в боевых действиях. С начала военной операции на Украине там были убиты не менее 43 бойцов из Южной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", 3 февраля в Цхинвале похоронили Ацамаза Бураева. С начала военной операции на Украине там были убиты не менее 42 бойца из Южной Осетии.
9 февраля в Цхинвале состоялись похороны жителя Южной Осетии Александра Бестаева, который был убит в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба президента Южной Осетии.
Александру Бестаеву было 25 лет. Награжден Медалью "Защитнику Отечества". Оставил после себя дочь. Других подробностей биографии и гибели военного пресс-служба не привела.
На похоронах присутствовали президент Южной Осетии Алан Гаглоев, посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов, другие чиновники, говорится в публикации на официальном сайте.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 43 бойцов из Южной Осетии.
Ранее о смерти бойцов из Цхинвала сообщалось 30 января 2026 года, тогда пресс-служба президента Южной Осетии отчиталась о похоронах Анатолия Джиоева и Дмитрия Козаева.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.
