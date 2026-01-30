Двое военных из Южной Осетии убиты на Украине

В Южной Осетии прошли похороны Анатолия Джиоева и Дмитрия Козаева, убитых в боевых действиях. С начала военной операции на Украине там были убиты не менее 41 бойцов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 7 января в Цхинвале похоронили Батрбега Остаева, который стал как минимум 39-м комбатантом из Южной Осетии, убитым на Украине.

29 января в Цхинвале состоялись похороны жителей Южной Осетии Анатолия Джиоева и Дмитрия Козаева, которые были убиты в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба президента Южной Осетии.

Анатолий Джиоев, уроженец Южной Осетии, в возрасте 55 лет добровольно отправился в зону СВО. Посмертно награжден медалью "Защитнику Отечества".



Дмитрий Козаев - 37 летний житель села Корнис Знаурского района - был добровольцем. Принимал участие в выполнении боевой задачи в направлении Донецка. С начала лета 2023 года боец числился пропавшим без вести. Посмертно награжден медалью "Защитнику Отечества". Дмитрий Козаев оставил после себя троих детей.



На похоронах присутствовали президент Южной Осетии Алан Гаглоев, посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов, другие чиновники, говорится в публикации на официальном сайте.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 41 бойцов из Южной Осетии.

Ранее о смерти бойца из Цхинвала сообщалось 29 декабря 2025 года, тогда пресс-служба президента Южной Осетии отчиталась о похоронах Андрея Маргиева.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что одна из проблем, с которой они столкнулись - это то, что без тела, батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.