×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:00, 9 марта 2026

Жена Виктора Маргиева заявила о новом витке давления

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После пикета жена полковника милиции Виктора Маргиева встретилась с президентом Южной Осетии, который пообещал обеспечить безопасность семье. Однако давление на сына Маргиевых, который вынужден проходить практику в Цхинвале, не прекратилось, рассказала она.

Как писал "Кавказский узел", в Цхинвале был похищен предприниматель Алан Маргиев. Следствие заявило о возбуждении уголовного дела по факту похищения и вымогательства, однако брат Маргиева, полковник милиции Виктор Маргиев обвинил руководство Южной Осетии в покровительстве организованной преступной группе, которая, как он утверждает, похитила Алана. Виктор Маргиев заявил, что после своих заявлений стал подвергаться давлению и был вынужден покинуть Южную Осетию.Пикет с требованием к главе Южной Осетии "прекратить беспредел" в республике провели сегодня члены семьи Маргиевых, они были задержаны, но затем отпущены. Полковник милиции Виктор Маргиев заявил, что семья, в частности его сын Игорь, подвергается угрозам и давлению.

Жена Виктора Маргиева Асмат Гиголаева объяснила на видео, почему семье пришлось выйти на площадь. По ее словаам, ежедневно к их дому приезжали люди, которые требовали встречи с сыном. " Несколько дней назад я вышла на площадь с матерью от безвыходной ситуации. К нам сразу же подошли сотрудники ГУВД и отвезли нас в КГБ. Нам задавали вопросы, и еще спросили, почему я не поднимаюсь к президенту? Я сказала, что он никого не принимает, а они мне сказали, чтобы я поднялась, что он меня примет. Меня и правда принял президент, я к нему пошла, рассказала о своей ситуации. Он мне пообещал, что будет обеспечена безопасность",  - рассказала она на видео, которое разместил Telegram-канал "Бонварнон" (перевод видео выполнен "Кавказским узлом").

По ее словам, после обещаний президента она "со спокойной душой уехала обратно во Владикавказ" однако давление не прекратилось. В частности один из чиновников приближенных к властям потребовал от Виктора Маргиева выступить в соцсетях и сказать, что «Единая Осетия» делает из всего этого дела политику.
"Мы не политики. Политику из нас никто не делает и не занимается. Я вышла на площадь ради справедливости для своего ребенка. Ни один из нас политиком не является. Нет и каких-либо связей с партией «Единая Осетия». Люди добрые, скажите же мне, как после таких слов и ультиматумов мне сейчас отпустить своего ребенка в Цхинвал для прохождения практики?", - возмутилась женщина.

По ее словам, не удалось договориться в руководством МВД Южной Осетии, чтобы их сын проходил практику во Владикавказе "Сейчас я вынуждена оставить свою работу, все дела, и поехать со своим ребенком вместе. Каждое
утро я лично буду провожать его до порога МВД, а после встречать и провожать до дома. Другого выхода у меня не остается. Вот это и есть слово нашего руководства, вот их «безопасность»", - заявила она на видео.

Партия "Единая Осетия" в своем Telegram-канале  обратилась к президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву  с призывом "пресечь эту несправедливость и разобраться в ситуации, сложившейся вокруг этой семьи".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Члены семьи Маргиевых во время пикета. 26 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/ossetiaFB/60307
15:24, 26 февраля 2026
Семья Маргиевых потребовала на пикете в Цхинвале прекратить давление
Транскавказская магистраль. Фото МЧС Южной Осетии https://t.me/mchsruo/5136
09:02, 23 февраля 2026
Ограничения на проезд по Транскаму сняты после камнепада
Знак: проезд грузовых автомобилей запрещен. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:09, 23 февраля 2026
Введены ограничения на проезд по Транскаму и Военно-Грузинской дороге
13:05, 14 февраля 2026
Транскавказская магистраль открыта для всех машин
Сотрудник полиции стоит рядом с мужчиной. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:10, 11 февраля 2026
Гражданин Грузии освобожден в Южной Осетии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
12:53, 4 марта 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Югоосетинский бизнес на фоне вооруженного обострения вокруг Ирана
Фото
11:07, 6 февраля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Будничная отставка премьер-министра в Южной Осетии
Фото
13:32, 16 января 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
1
Венесуэла и Иран - взгляд из Южной Осетии
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Артемий Останин. Скриншот фото RusNews https://t.me/rusnews/80666.
06 марта 2026, 20:58
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Артемию Останину

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: www.donland.ru
06 марта 2026, 18:08
Пятеро заключенных из Кабардино-Балкарии осуждены по делу о тюремном джамаате

Зарифа Саутиева. Фото: ФортангаОрг https://fortanga.org/2021/11/zarifa-sautieva-rasskazala-v-sude-o-tyazhelyh-bytovyh-usloviyah-v-sizo/
06 марта 2026, 14:57
Зарифе Саутиевой запрещено уезжать из России

Артемий Останин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
06 марта 2026, 14:01
Прокуратура потребовала ужесточить наказание Останину

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше