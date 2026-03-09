Жена Виктора Маргиева заявила о новом витке давления

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После пикета жена полковника милиции Виктора Маргиева встретилась с президентом Южной Осетии, который пообещал обеспечить безопасность семье. Однако давление на сына Маргиевых, который вынужден проходить практику в Цхинвале, не прекратилось, рассказала она.

Как писал "Кавказский узел", в Цхинвале был похищен предприниматель Алан Маргиев. Следствие заявило о возбуждении уголовного дела по факту похищения и вымогательства, однако брат Маргиева, полковник милиции Виктор Маргиев обвинил руководство Южной Осетии в покровительстве организованной преступной группе, которая, как он утверждает, похитила Алана. Виктор Маргиев заявил, что после своих заявлений стал подвергаться давлению и был вынужден покинуть Южную Осетию.Пикет с требованием к главе Южной Осетии "прекратить беспредел" в республике провели сегодня члены семьи Маргиевых, они были задержаны, но затем отпущены. Полковник милиции Виктор Маргиев заявил, что семья, в частности его сын Игорь, подвергается угрозам и давлению.

Жена Виктора Маргиева Асмат Гиголаева объяснила на видео, почему семье пришлось выйти на площадь. По ее словаам, ежедневно к их дому приезжали люди, которые требовали встречи с сыном. " Несколько дней назад я вышла на площадь с матерью от безвыходной ситуации. К нам сразу же подошли сотрудники ГУВД и отвезли нас в КГБ. Нам задавали вопросы, и еще спросили, почему я не поднимаюсь к президенту? Я сказала, что он никого не принимает, а они мне сказали, чтобы я поднялась, что он меня примет. Меня и правда принял президент, я к нему пошла, рассказала о своей ситуации. Он мне пообещал, что будет обеспечена безопасность", - рассказала она на видео, которое разместил Telegram-канал "Бонварнон" (перевод видео выполнен "Кавказским узлом").

По ее словам, после обещаний президента она "со спокойной душой уехала обратно во Владикавказ" однако давление не прекратилось. В частности один из чиновников приближенных к властям потребовал от Виктора Маргиева выступить в соцсетях и сказать, что «Единая Осетия» делает из всего этого дела политику.

"Мы не политики. Политику из нас никто не делает и не занимается. Я вышла на площадь ради справедливости для своего ребенка. Ни один из нас политиком не является. Нет и каких-либо связей с партией «Единая Осетия». Люди добрые, скажите же мне, как после таких слов и ультиматумов мне сейчас отпустить своего ребенка в Цхинвал для прохождения практики?", - возмутилась женщина.

По ее словам, не удалось договориться в руководством МВД Южной Осетии, чтобы их сын проходил практику во Владикавказе "Сейчас я вынуждена оставить свою работу, все дела, и поехать со своим ребенком вместе. Каждое

утро я лично буду провожать его до порога МВД, а после встречать и провожать до дома. Другого выхода у меня не остается. Вот это и есть слово нашего руководства, вот их «безопасность»", - заявила она на видео.

Партия "Единая Осетия" в своем Telegram-канале обратилась к президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву с призывом "пресечь эту несправедливость и разобраться в ситуации, сложившейся вокруг этой семьи".