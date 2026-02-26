×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:24, 26 февраля 2026

Семья Маргиевых потребовала на пикете в Цхинвале прекратить давление

Члены семьи Маргиевых во время пикета. 26 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/ossetiaFB/60307

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пикет с требованием к главе Южной Осетии "прекратить беспредел" в республике провели сегодня члены семьи Маргиевых, они были задержаны, но затем отпущены. Полковник милиции Виктор Маргиев заявил, что семья, в том числе его сын, подвергаются угрозам и давлению после его требований расследовать похищение брата.

Как писал "Кавказский узел", в Цхинвале был похищен предприниматель Алан Маргиев. Следствие заявило о возбуждении уголовного дела по факту похищения и вымогательства, однако брат Маргиева, полковник милиции Виктор Маргиев обвинил руководство Южной Осетии в покровительстве организованной преступной группе, которая, как он утверждает, похитила Алана. Виктор Маргиев заявил, что после своих заявлений стал подвергаться давлению и был вынужден покинуть Южную Осетию.

В Цхинвале сегодня утром прошла протестная акция. Госагентство "Рес" назвало акцию несанкционированной и сообщило, что ее участницы были доставлены в Комитет госбезопасности Южной Осетии

"Им разъяснили ответственность за нарушение порядка проведения публичных мероприятий, после чего они были отпущены", - говорится в публикации.

Как следует из фото, которые опубликовал  Telegram-канал "Бонварнон" на центральную площадь города вышли две женщины с плакатами: «Гаглоев, остановите этот беспредел!» и «СТОП ОПГ».

Как говорится в описании к фото, акцию провели члены семьи Маргиевых. Сына Маргиева Виктора, Игоря Маргиева студента Университета при МВД России  избили, а после несколько дней подряд к нему приходили домой. Руководство МВД об этом знает , но бездействует. Маргиев Игорь тоже вынужденно покинул Республику, говорится в описании к видео.

Ранее Игорь Маргиев, который учится на 5 курсе в Краснодарском университете МВД России с января этого года он должен был проходить практику в МВД РЮО, так как он был направлен на учёбу через указанное ведомство, однако подвергся проверке и получил выговор.

7 февраля Виктор Маргиев обращался к первому заместителю руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко.

"Я, полковник милиции МВД Республики Южная Осетия Маргиев Виктор Нодарович, обращаюсь к Вам с искренней просьбой о помощи в сложившейся критической ситуации, связанной с угрозой моей жизни и безопасности моей семьи, а также с вопиющими нарушениями закона в Республике Южная Осетия", - говорится в заявлении, которое разместил Telegram-канал.

Он указал, что после похищения брата обращался к властям, но  стал жертвой давления и угроз. По его словаам, власти потворствуют действию преступной группировки

"В Республике Южная Осетия сложилась крайне тяжелая ситуация: предприниматели подвергаются систематическому вымогательству, а тех, кто отказывается подчиняться, похищают, запугивают и подвергают пыткам, вывозя в лесные массивы. Видя бездействие руководства РЮО, я принял решение предать огласке эти факты, опубликовав информацию на своей странице в социальной сети Instagram*. В ответ на это министр внутренних дел РЮО лично связался со мной и потребовал удалить публикацию. Я отказался подчиниться этому незаконному требованию. Спустя всего 30 минут ко мне домой прибыли <силовики>, которые под предлогом «поговорить» попытались посадить меня в служебный автомобиль. Поняв их истинные намерения, я выпрыгнул из машины на ходу и избежал похищения. Как мне стало известно, их целью было изъятие моего телефона и, вероятно, устранение меня как свидетеля.  <...> После этого инцидента давление со стороны властей РЮО усилилось. Я был вынужден покинуть Южную Осетию 14 сентября 2025 года. Однако преследование на этом не прекратилось", - указал Маргиев.

По его словам, угрозы физической расправой стали поступать ему, также угрожали  детям и племянницам.

Он указал, что находился в отпуске с 2 сентября по 25 октября 2025 года, но после не смог вернуться в республику. 6 февраля  его официально уволили из милиции. При этом к нему домой " власти РЮО отправляли своих людей для примирения  с ОПГ,  чтобы их наконец освободили , но я не согласился".

Ранее по делу о похищении Алана Маргиева был задержан в частности Хох Габараев, пишет JamNews,

"Вся республика находится в атмосфере страха, созданной действиями властей и преступных группировок. В связи с вышеизложенным, прошу Вас оказать содействие в обеспечении безопасности моей семьи и меня лично, обратился Виктор Маргиев к Кириенко.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Транскавказская магистраль. Фото МЧС Южной Осетии https://t.me/mchsruo/5136
09:02, 23 февраля 2026
Ограничения на проезд по Транскаму сняты после камнепада
Знак: проезд грузовых автомобилей запрещен. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:09, 23 февраля 2026
Введены ограничения на проезд по Транскаму и Военно-Грузинской дороге
13:05, 14 февраля 2026
Транскавказская магистраль открыта для всех машин
Сотрудник полиции стоит рядом с мужчиной. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:10, 11 февраля 2026
Гражданин Грузии освобожден в Южной Осетии
07:23, 10 февраля 2026
Ужесточены ограничения на проезд по Транскаму
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
11:07, 6 февраля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Будничная отставка премьер-министра в Южной Осетии
Фото
13:32, 16 января 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
1
Венесуэла и Иран - взгляд из Южной Осетии
Фото
13:23, 8 января 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Плюсы и минусы Нового года в Южной Осетии
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Аслан Гагиев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 февраля 2026, 14:24
Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Аслану Гагиеву

Девушка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 февраля 2026, 11:24
Правозащитники объявили сбор средств в помощь беглянке из Дагестана

Собака. Фото: pixabay.com
26 февраля 2026, 05:32
Кубанские зоозащитники добились возбуждения дела о жестоком убийстве собаки

Отсыпка пляжа. Скриншот публикации Маковозовы / Telegram
26 февраля 2026, 02:36
Власти отчитались о новом этапе восстановления пляжей Анапы

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше