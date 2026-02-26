Семья Маргиевых потребовала на пикете в Цхинвале прекратить давление

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пикет с требованием к главе Южной Осетии "прекратить беспредел" в республике провели сегодня члены семьи Маргиевых, они были задержаны, но затем отпущены. Полковник милиции Виктор Маргиев заявил, что семья, в том числе его сын, подвергаются угрозам и давлению после его требований расследовать похищение брата.

Как писал "Кавказский узел", в Цхинвале был похищен предприниматель Алан Маргиев. Следствие заявило о возбуждении уголовного дела по факту похищения и вымогательства, однако брат Маргиева, полковник милиции Виктор Маргиев обвинил руководство Южной Осетии в покровительстве организованной преступной группе, которая, как он утверждает, похитила Алана. Виктор Маргиев заявил, что после своих заявлений стал подвергаться давлению и был вынужден покинуть Южную Осетию.

В Цхинвале сегодня утром прошла протестная акция. Госагентство "Рес" назвало акцию несанкционированной и сообщило, что ее участницы были доставлены в Комитет госбезопасности Южной Осетии

"Им разъяснили ответственность за нарушение порядка проведения публичных мероприятий, после чего они были отпущены", - говорится в публикации.

Как следует из фото, которые опубликовал Telegram-канал "Бонварнон" на центральную площадь города вышли две женщины с плакатами: «Гаглоев, остановите этот беспредел!» и «СТОП ОПГ».

Как говорится в описании к фото, акцию провели члены семьи Маргиевых. Сына Маргиева Виктора, Игоря Маргиева студента Университета при МВД России избили, а после несколько дней подряд к нему приходили домой. Руководство МВД об этом знает , но бездействует. Маргиев Игорь тоже вынужденно покинул Республику, говорится в описании к видео.

Ранее Игорь Маргиев, который учится на 5 курсе в Краснодарском университете МВД России с января этого года он должен был проходить практику в МВД РЮО, так как он был направлен на учёбу через указанное ведомство, однако подвергся проверке и получил выговор.

7 февраля Виктор Маргиев обращался к первому заместителю руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко.

"Я, полковник милиции МВД Республики Южная Осетия Маргиев Виктор Нодарович, обращаюсь к Вам с искренней просьбой о помощи в сложившейся критической ситуации, связанной с угрозой моей жизни и безопасности моей семьи, а также с вопиющими нарушениями закона в Республике Южная Осетия", - говорится в заявлении, которое разместил Telegram-канал.

Он указал, что после похищения брата обращался к властям, но стал жертвой давления и угроз. По его словаам, власти потворствуют действию преступной группировки

"В Республике Южная Осетия сложилась крайне тяжелая ситуация: предприниматели подвергаются систематическому вымогательству, а тех, кто отказывается подчиняться, похищают, запугивают и подвергают пыткам, вывозя в лесные массивы. Видя бездействие руководства РЮО, я принял решение предать огласке эти факты, опубликовав информацию на своей странице в социальной сети Instagram*. В ответ на это министр внутренних дел РЮО лично связался со мной и потребовал удалить публикацию. Я отказался подчиниться этому незаконному требованию. Спустя всего 30 минут ко мне домой прибыли <силовики>, которые под предлогом «поговорить» попытались посадить меня в служебный автомобиль. Поняв их истинные намерения, я выпрыгнул из машины на ходу и избежал похищения. Как мне стало известно, их целью было изъятие моего телефона и, вероятно, устранение меня как свидетеля. <...> После этого инцидента давление со стороны властей РЮО усилилось. Я был вынужден покинуть Южную Осетию 14 сентября 2025 года. Однако преследование на этом не прекратилось", - указал Маргиев.

По его словам, угрозы физической расправой стали поступать ему, также угрожали детям и племянницам.

Он указал, что находился в отпуске с 2 сентября по 25 октября 2025 года, но после не смог вернуться в республику. 6 февраля его официально уволили из милиции. При этом к нему домой " власти РЮО отправляли своих людей для примирения с ОПГ, чтобы их наконец освободили , но я не согласился".

Ранее по делу о похищении Алана Маргиева был задержан в частности Хох Габараев, пишет JamNews,

"Вся республика находится в атмосфере страха, созданной действиями властей и преступных группировок. В связи с вышеизложенным, прошу Вас оказать содействие в обеспечении безопасности моей семьи и меня лично, обратился Виктор Маргиев к Кириенко.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.