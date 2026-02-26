Правозащитники объявили сбор средств в помощь беглянке из Дагестана
Сбежавшая от домашнего насилия уроженка Дагестана, которая предотвратила попытку похищения родными девушки из Чечни в Ереване, нуждается в помощи, так как были раскрыты ее данные.
Как писал "Кавказский узел", 10 февраля МВД Армении сообщило на своем сайте, что вечером 7 февраля в полицию позвонила иностранная гражданка и сообщила, что отец её подруги приехал из-за границы, угрожал убить свою дочь и теперь похитил её. Силовики обнаружили уроженку Чечни и ее отца, она подтвердила угрозы убийством. Мужчина депортирован, ему также запрещен въезд в Армению.
Девушку из Чечни попытались похитить в коридоре торгового центра, рядом с ней в этот момент находилась подруга - дагестанка Лейла (имя изменено), которая тоже сбежала от домашнего насилия. Во время похищения отец девушки назвал настоящие имя и фамилию Лейлы и заявил, что все о ней знает, и что если она вмешается, у нее будут серьезные проблемы, ведь семья ее тоже ищет. Тем не менее Лейла не стала молчать: она обратилась в полицию и к правозащитникам. Благодаря ее действиям похищенную девушку удалось спасти, сообщила сегодня "Кризисная группа СК SOS"*.
Пострадавшая девушка находится под охраной. Но самой Лейле пришлось принять меры безопасности: поменять работу и съехать со съемной квартиры.
"Кризисная группа СК SOS"* и правозащитная группа "Марем" объявили сбор средств, которых Лейле должно хватить на два месяца. "На эти деньги она сможет купить новые телефон и SIM-карту, оплатить временное жилье и покрыть базовые расходы (еда и средства гигиены). За два месяца Лейла вместе с правозащитниками оценит, что будет делать дальше, и при необходимости сможет найти новое место жительства и работу", - говорится в публикации.
Как следует из информации на странице сбора, планируется собрать 150 евро на телефон (это половина необходимой суммы), 450 евро на квартплату и 150 евро на другие расходы. "Мы можем собирать пожертвования только с зарубежных карт и PayPal. Но если у вас рублевая карта, вы можете безопасно сделать пожертвование через "Марем", они не являются иноагентом или нежелательной организацией", - пишут правозащитники.
Напомним, беглянки с Северного Кавказа оказываются на чужбине в уязвимом положении из-за сильной ностальгии, что заставляет их искать контакты с выходцами из регионов СКФО и создает опасность раскрыть убежище, указали правозащитники в ноябре 2025 года.
Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.
19 октября 2025 года 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой в съемной квартире в Ереване. Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.
Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, с которой Айшат встречалась перед смертью, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.
В феврале Следственный комитет Армении впервые официально назвал имена подозреваемых в убийстве Айшат Баймурадовой. Ведомство подтвердило, что речь идет об уже названных правозащитниками Карине Иминовой и Саид-Хамзате Байсарове. Запрос о них направлен в Интерпол, Россия запрос о помощи следствию проигнорировала.
Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в конце октября 2025 года заявил, что у Айшат Баймурадовой был конфликт с правозащитниками, авторы комментариев назвали его версию абсурдной. Власти Чечни использовали убийство Баймурадовой для запугивания потенциальных беглянок из Чечни, а Солтаев стал лицом этой кампании, указали правозащитники.
Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".
