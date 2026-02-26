Правозащитники объявили сбор средств в помощь беглянке из Дагестана

Сбежавшая от домашнего насилия уроженка Дагестана, которая предотвратила попытку похищения родными девушки из Чечни в Ереване, нуждается в помощи, так как были раскрыты ее данные.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля МВД Армении сообщило на своем сайте, что вечером 7 февраля в полицию позвонила иностранная гражданка и сообщила, что отец её подруги приехал из-за границы, угрожал убить свою дочь и теперь похитил её. Силовики обнаружили уроженку Чечни и ее отца, она подтвердила угрозы убийством. Мужчина депортирован, ему также запрещен въезд в Армению.

Девушку из Чечни попытались похитить в коридоре торгового центра, рядом с ней в этот момент находилась подруга - дагестанка Лейла (имя изменено), которая тоже сбежала от домашнего насилия. Во время похищения отец девушки назвал настоящие имя и фамилию Лейлы и заявил, что все о ней знает, и что если она вмешается, у нее будут серьезные проблемы, ведь семья ее тоже ищет. Тем не менее Лейла не стала молчать: она обратилась в полицию и к правозащитникам. Благодаря ее действиям похищенную девушку удалось спасти, сообщила сегодня "Кризисная группа СК SOS"*.

Пострадавшая девушка находится под охраной. Но самой Лейле пришлось принять меры безопасности: поменять работу и съехать со съемной квартиры.

"Кризисная группа СК SOS"* и правозащитная группа "Марем" объявили сбор средств, которых Лейле должно хватить на два месяца. "На эти деньги она сможет купить новые телефон и SIM-карту, оплатить временное жилье и покрыть базовые расходы (еда и средства гигиены). За два месяца Лейла вместе с правозащитниками оценит, что будет делать дальше, и при необходимости сможет найти новое место жительства и работу", - говорится в публикации.

Как следует из информации на странице сбора, планируется собрать 150 евро на телефон (это половина необходимой суммы), 450 евро на квартплату и 150 евро на другие расходы. "Мы можем собирать пожертвования только с зарубежных карт и PayPal. Но если у вас рублевая карта, вы можете безопасно сделать пожертвование через "Марем", они не являются иноагентом или нежелательной организацией", - пишут правозащитники.

Напомним, беглянки с Северного Кавказа оказываются на чужбине в уязвимом положении из-за сильной ностальгии, что заставляет их искать контакты с выходцами из регионов СКФО и создает опасность раскрыть убежище, указали правозащитники в ноябре 2025 года.

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.