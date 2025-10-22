Пользователи соцсетей поспорили о причинах смерти Айшат Баймурадовой

К смерти уроженки Чечни Айшат Баймурадовой причастны ее родственники, предположили некоторые пользователи соцсетей, а их оппоненты не исключили суицид или политический заказ. Баймурадова бежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть, рассказала правозащитница.

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая с помощью правозащитников сбежала от домашнего насилия в Армению, 15 октября не вернулась с прогулки, когда пошла на встречу с подругой. 17 октября полиция объявила Баймурадову в розыск, а 19 октября Айшат была найдена мертвой в съемной квартире на улице Демирчяна в Ереване. Девушка стала жертвой так называемого "убийства чести", предположили правозащитники.

20 октября правозащитники обнародовали данные девушки, с которой встречалась Айшат: по их данным, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми. Она не является уроженкой Чечни, но бывала в республике, где на нее оформлялись дорожные штрафы. Среди подписчиков Иминовой в Instagram* была Рубати Мицаева, которая в 2021 году перешла на сторону Кадырова. Карина выехала из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой, - так же, как и другой человек, попавший с ней на записи камер видеонаблюдения у дома по улице Демирчяна.

Пользователи Telegram в комментариях к публикациям правозащитной организации "Кризисная группа СК SOS" (включена в реестр иностранных агентов) высказали различные мнения о причинах смерти Айшат Баймурадовой.

И это свои же семьи делают. У меня не укладываются в голове

Авторы большинства таких комментариев предположили, что к смерти девушки причастны ее родственники. "И это свои же семьи делают. У меня не укладываются в голове, за кого они себя считают. Всевышний дал ей жизнь, как у них рука поднимается её отнять", - написала, в частности, Ирина Бронникова.

"Не знаю, что в голове у таких нелюдей. Да мне в целом плевать, как кто-то оправдывает зло. Религия, традиции, "не думала, что убьют". Мало ли оправданий. Суть одна. Человечек, ещё совсем юный, молодой, вырвался из ужасного места, жить только начал свободно... Ужас это все", - написал Тиккирей.

Знакомые Баймурадовой отмечали, что в соцсетях она "вступала в ожесточенные споры" с защитниками Кадырова и с теми, кто оскорблял других беглецов с Северного Кавказа, сообщил проект "Черта".

Другие пользователи не исключили, что за смертью девушки стоят власти Чечни. "В Чечне невозможно жить свободно, невозможно говорить, невозможно быть собой. Каждый, кто не вписывается в навязанные “традиции” и не поклоняется ложной “чести”, становится врагом. Люди бегут из собственного дома, спасаясь от унижения и угроз, но даже за пределами республики их настигает страх… Пусть это имя — Айшат Баймурадова — станет напоминанием о том, что никакая власть, прикрывающаяся религией и традициями, не имеет права решать, кому жить, а кому умирать", - поделился мнением Сахаб Макалов.

"Ужас, ну нельзя ходить на встречи с малознакомыми людьми, которых знаешь по интернету, будучи в бегах! Пренебрежение своей безопасностью. Зачем она пошла на встречу [кто] знает с кем? Ну зачем?" – написала Татьяна.

"Хочу выразить вам благодарность за то, что вы освещаете подобные темы, поскольку это помогает понять, на какие меры может пойти кадыровская власть", - заочно обратился к правозащитникам пользователь As Me.

"Она сбежала не из-за Кадырова, она его знать не знала, а из-за своей неадекватной семьи, и убили ее исключительно по их волеизъявлению, в чем прикол винить во всем Кадырова", - высказал мнение пользователь с ником, состоящим из изображения сердца.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Пользователь 1haitan заметил, что полиция не озвучивала версию об убийстве. "Так а что случилось? Нашли труп, возможно, самоубийство. Про убийство ничего не сказано... Ещё неизвестно, что случилось", - написал он.

Смерть Баймурадовой связали с практикой "убийств чести" и авторы комментариев под публикацией "Кавказского узла" в Instagram*.

"Какая там честь, средневековье", - заметила, в частности, sonya38855. "Ваше стереотипное мышление никому неинтересно", - написал в ответ 05_kamil. "Т. е. Вы считаете это нормой? Убить человека?" - ответил на это 7777.

"Не дай бог родиться женщиной на Северном Кавказе, поэтому оттуда все и бегут", - высказал мнение soul05_04.

Версию об "убийстве чести" подверг сомнению читатель "Кавказского узла" с ником jerrell.doyle. "В данном случае правозащитники, как мне кажется, немного запутались. Так называемые «убийства чести», совершаются, как правило, близкими родственниками жертвы. Это могут быть отец, дяди, родные, двоюродные или троюродные братья, но никак не посторонние лица. Потому как это личное дело конкретной семьи и рода. Эксперты верно отметили, что прежде в таких случаях беглянок вывозили домой, и уже там, на месте, решали их судьбу. Седу Сулейманову, к примеру, убили через какое-то время. Но если, как здесь сказано, Баймурадова позволяла себе открыто критиковать кадыровскую власть, то расправиться с ней могли уже непосредственно кадыровцы. То есть, это, получается, что это уже не «убийство чести», а совсем другое. Здесь скорее подойдет определение «политическое убийство»", - написал он в своем комментарии.

Правозащитница озвучила подробности истории побега Баймурадовой

Выводы о том, что девушку убили, делать еще рано, сообщила пресс-секретарь "Кризисной группы СК SOS" Александра Мирошникова в своем комментарии, опубликованном 20 октября одним из изданий 1 . "Мы не можем делать вывод, убийство ли это или что-то еще, пока что буквально ничего нельзя сказать, пока полиция не сделает каких-то выводов", - заявила она.

Мирошникова также прокомментировала сведения о том, что на теле Баймурадовой были следы удушения. "Это пока что просто слухи, мы не можем точно сказать, что это правда. То есть это та информация, которую сказал один человек, другой человек услышал, третий сказал, что Айшат была задушена, но это не официальная информация пока что. Возможно, полиция в итоге сделает другой вывод, возможно, эта информация подтвердится", - сказала правозащитница.

Мы предполагаем, что это может быть убийство

По ее словам, "скорее всего" Айшат была убита. "Мы предполагаем, что это может быть убийство… Эта мутная история с "подругой", конечно, наталкивает на мысль об убийстве", - отметила она.

По словам Мирошниковой, сама Айшат рассказывала, что бежала "от побоев". "Что ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению", - сказала правозащитница.

Очень активно в комментариях высказывалась против Кадырова, против его власти, критиковала чеченских силовиков

Она отметила, что Баймурадова в своих комментариях в соцсетях высказывалась "против кадыровской власти". "Очень активно в комментариях высказывалась против Кадырова, против его власти, критиковала чеченских силовиков, то, что происходит в Чечне сейчас. То есть достаточно активно выступала против. Это не тот, конечно, уровень активности, который в российской среде позволял бы назвать ее оппозиционеркой. Это просто комментарии в соцсетях… Но когда мы говорим про Чечню, даже такие "просто комментарии" – это уже очень небезопасно", - подчеркнула она.

Напомним, проблема семейного насилия в Чечне, Ингушетии и Дагестане охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые женщины до 30 лет, указали в 2023 году правозащитники. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь.

В 2023 году уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники считают, что она стала жертвой так называемого "убийства чести" и требуют расследования. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".