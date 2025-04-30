Вмешательство Солтаева в дело о драке с участием чеченского подростка указывает на превышение полномочий омбудсмена

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Роль уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева в деле подростка, обвиняемого в избиении других несовершеннолетних в Твери, фактически сводится к политико-административному давлению на следствие и заботе об интересах земляка.

Как писал "Кавказский узел", Мансур Солтаев назвал "абсолютно необоснованным" уголовное преследование 16-летнего выходца из республики, арестованного в Твери. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 213 УК России (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Она предусматривает до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ. "Мы продолжим обращаться во все возможные инстанции, чтобы добиться пересмотра решения и хотя бы отпустить его под домашний арест", - написал Солтаев в своем Telegram, уточнив, что выступит поручителем по делу подростка.

Массовая драка в тверском поселке Мамулино произошла 3 апреля. Региональное управление МВД 5 апреля сообщило, что она закончилась для некоторых участников "серьезными последствиями и госпитализацией". Тверской Следком сообщил, что в больницу с травмами попали несовершеннолетние. По информации следствия, двое подростков избили на улице троих 11-классников.

Попытка политико-административного давления

Адвокат Тимур Филиппов уверен, что попытка воздействия Мансура Солтаева на следствие не соответствует стандартам омбудсмена. "Омбудсмен вправе защищать права граждан, но он не имеет процессуального статуса в уголовном процессе. Следствие не обязано учитывать его позицию. В данном случае коммуникация омбудсмена со следствием — это неофициальное давление, не предусмотренное УПК РФ. Для изменения позиции следствия требуются новые доказательства или процессуальные решения правоприменителя, а не жалобы омбудсменов. Таким образам действия Солтаева - это попытка политико-административного давления, а не законное участие в процессе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, заявление Солтаева о "необоснованности" дела можно расценить как обвинение следствия в ошибке. "Это фактическое утверждение, что следствие вынесло незаконное постановление о возбуждении дела и необоснованно ходатайствовало об аресте, а прокуратура и суд согласились с "незаконным" решением следователя. То есть Солтаев публично ставит под сомнение компетентность тверских следователей и их право применять нормы УК РФ по статье 213 “хулиганство”, а его действия - это прямая критика следствия и фактическое обвинение в профессиональной ошибке и некомпетентности", - отметил адвокат.

Пересмотр меры пресечения по ходатайству омбудсмена из другого региона невозможен

Кроме этого, омбудсмен также не может повлиять на изменение меры пресечения. "Пересмотр меры пресечения по ходатайству омбудсмена из другого региона невозможен. Такое ходатайство может заявить только участник процесса: адвокат, сам обвиняемый через защитника, следователь или прокурор. Омбудсмен не вправе напрямую инициировать пересмотр меры пресечения. Его письма могут быть восприняты судом как "мнение третьего лица", не более", - добавил адвокат.

Что касается поручительства омбудсмена, то оно имеет вес как дополнительная гарантия, но не является основанием для автоматической отмены или изменения ранее избранной меры пресечения, объясняет Тимур Филиппов.

"В уголовных делах о тяжких преступлениях поручительство разрешено статьей 103 УПК, но суды крайне неохотно применяют эту меру, особенно когда есть пострадавшие и телесные повреждения. Его поручительство — это больше политический жест для внутренней аудитории Чечни, чем реальный инструмент освобождения подростка. Омбудсмен Чечни пытается политически надавить на тверское следствие и суд, превышая рамки своего института. Его вмешательство больше напоминает публичную демонстрацию "заботы о своих", чем реальное правозащитное действие", - подчеркнул он.

Мансур Солтаев назначен на пост уполномоченного по правам человека в Чечне в декабре 2021 года. За это время он не раз отрицал нарушения прав человека со стороны чеченских властей. Так, он заявлял, что при задержании Заремы Мусаевой чеченские силовики действовали в рамках закона. Появлялся он и на видео с Седой Сулеймановой, после того, как ее привезли в Чечню, и заявил, что девушке ничего не угрожает. В ответ на замечания Комитета по правам человека ООН, Солтаев заявил, что обозначенные проблемы с правами человека созданы искусственно, а нарушений прав человека в республике нет. Избиение в Чечне журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова Солтаев назвал провокацией с целью очернить власти республики.

В соответствии с федеральным законом "Об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ" и региональными законами о деятельности омбудсменов, полномочия уполномоченного по правам человека в субъекте РФ ограничены территорией данного субъекта, пояснила на условиях анонимности юрист Центра защиты прав человека "Мемориал"*.

публичная оценка квалификации преступления может создавать давление на следствие и негативно влиять на объективность расследования

"Следствие может принимать во внимание обращения должностных лиц, но это не должно влиять на объективность расследования. Для реального изменения позиции следствия подобного обращения недостаточно, так как решения должны приниматься на основании собранных доказательств и в соответствии с законом. С учетом влияния Солтаева такая публичная оценка квалификации преступления может создавать давление на следствие и негативно влиять на объективность расследования", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, поручительство Солтаева не может стать основанием для пересмотра решения суда об аресте. «В российской судебной практике нет устойчивой практики пересмотра решений суда о мере пресечения по ходатайству омбудсмена из другого региона. Ходатайства об изменении меры пресечения можно подавать неоднократно, но они должны содержать новые обстоятельства. Поручительство редко применяется по делам, связанным с насилием, особенно повлекшим госпитализацию. Избиение, повлекшее травмы разной степени тяжести, может квалифицироваться как преступление средней тяжести или тяжкое, что делает домашний арест и поручительство менее вероятными", - указала юрист.

Ранее Солтаев вступился за другого несовершеннолетнего чеченца, обвиненного в преступлении за пределами республики. В деле Романа Мурдиева он также участвует в качестве поручителя.

"Лучше бы занимался исправлением ошибок чеченских следователей"

Солтаев выходит за рамки своих полномочий, делая подобные заявления, уверена Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. «Что это, если не подмена понятий? Есть официальная версия следствия, это была уличная драка, в результате которой есть пострадавшие с травмами. Он эту версию называет ошибочной, и проталкивает свою версию только из-за того, что подозреваемый - уроженец Чечни. Лучше бы он занимался исправлением ошибок чеченских следователей, из-за которых десятки граждан лишены свободы», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

проталкивает свою версию только из-за того, что подозреваемый - уроженец Чечни

Она считает, что действия Солтаева политически мотивированы. "Он в данном случае не занимается правозащитной деятельностью, а пытается оказать политическое давление, чтобы уроженца Чечни освободили и не судили за хулиганство. Давайте поменяем местами пострадавших и подозреваемых, Солтаев защищал бы этих ребят от, как он говорит, ошибочного ареста?" - указала Ганнушкина*.

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