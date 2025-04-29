RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:52, 29 апреля 2025

Солтаев вмешался в ход следствия по делу чеченского подростка в Твери

Мансур Солтаев. Кадр видео в Telegram https://t.me/chechombudsman/4718

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев назвал необоснованным уголовное преследование 16-летнего выходца из республики, арестованного в Твери.

Уголовное дело в отношении 16-летнего выходца из Чечни возбуждено по части 2 статьи 213 УК России (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Она предусматривает до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ.

Солтаев, комментируя ситуацию, заявил, что "дело за так называемое "хулиганство", абсолютно необоснованно". По его информации, имела место "лишь школьная драка, при которой никто не получил серьезных травм". 

Массовая драка в тверском поселке Мамулино произошла 3 апреля. Региональное управление МВД 5 апреля сообщило, что она закончилась для некоторых участников "серьезными последствиями и госпитализацией". Тверской Следком сообщил, что в больницу с травмами попали несовершеннолетние. По информации следствия, двое подростков избили на улице троих 11-классников. 

Чеченский омбудсмен назвал имя 16-летнего обвиняемого, который был отправлен под стражу. 

"Я считаю, что (подросток) не виноват, и применение к нему самой жесткой меры пресечения было излишним. (...) Я уже связывался со следствием, но, к сожалению, нашу позицию не учли. Мы продолжим обращаться во все возможные инстанции, чтобы добиться пересмотра решения и хотя бы отпустить его под домашний арест", - написал Солтаев в своем Telegram.

В приложенном к публикации видео чеченский омбудсмен отмечает, что он выступит поручителем по делу подростка и уже подготовил ряд писем, в том числе в Генпрокуратуру РФ и на имя уполномоченного по правам человека в России. 

Подробностей дела Солтаев не приводит, лишь настаивает, что ситуация не стоила уголовного разбирательства. "Кто не дрался в школе? Молодой мальчик подрался с другим мальчиком, никаких конкретных побоев там нет", - заявил он на видео.

Ранее, 10 апреля, Солтаев уже комментировал инцидент в Твери, заявив, что этот случай стал поводом для разжигания национальной вражды некоторыми пользователями соцсетей. Он призвал "воздерживаться от разжигания национальной вражды при обсуждении инцидентов, связанных с чеченцами", указывало ИА "Грозный-Информ". 

"Кавказский узел" писал, что ранее Солтаев вступился за другого несовершеннолетнего чеченца, обвиненного в преступлении за пределами республики. В деле Романа Мурдиева он также участвует в качестве поручителя. 

14-летний чеченский подросток Роман Мурдиев обвинен по делу о грубом нарушении общественного порядка и применении насилия и более полугода находится под домашним арестом в Москве. Поводом для уголовного дела послужила драка, в которой подросток, по его словам, заступился за своего знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности Мурдиева. По словам адвоката, он защищал мальчика от другого участника конфликта, который вел себя агрессивно и провокационно. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых. Подробнее о деле Мурдиева рассказывается в справке "Кавказского узла" "Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Листовка кампании по сбору подписей в связи с делом Седы Сулеймановой. Фото: Telegram-канал "Где Седа?"
20:57, 28 апреля 2025
Свыше 3 тысяч человек потребовали от Следкома расследовать дело Седы Сулеймановой
Силовики в Грозном. Фото Магомеда Магомедова для "Кавказского узла".
22:49, 11 апреля 2025
Отец убитого в Чечне подростка подвергся похищению в Москве
Рамзан Кадыров на совещании 8 апреля. Кадр видео пресс-службы Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/5636
23:24, 8 апреля 2025
Кадыров объявил украинцем организатора нападения в Ачхой-Мартане
Зарема Мусаева. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1wkg7Pc6koI
21:57, 4 апреля 2025
Зарема Мусаева назвала спасением помощь лекарствами в заключении
Полицейский задерживает девушку. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:49, 3 апреля 2025
Сумма компенсаций по делу о нападении на шелтер в Дагестане оспорена в кассации
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Агвали, Цумадинский район Дагестана. Фото: официальный сайт Цумадинский район ЦУМАДА.ру tsumada.ru Конфликт в Агвали: джамаат против муфтията

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Осужденные по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Скриншот видео из телеграм-канала пресс-службы судов Кубани
28 апреля 2025, 14:12
Восемь жителей Дагестана получили сроки по делу о беспорядках в аэропорту

Работы по устранению неполадок в электроснабжении. Фото: https://riadagestan.ru/
28 апреля 2025, 09:33
Жители двух сел в Дагестане остаются без электричества

Снос памятника. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
28 апреля 2025, 06:41
Слюсарь потребовал снести памятник Петру Краснову

Новоаннинский районный суд Волгоградской области. Фото: https://vk.com/id766224780?z=photo766224780_457239017%2Falbum766224780_0%2Frev
28 апреля 2025, 03:43
Житель Волгоградской области осужден за нападение на полицейского

Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Показать больше