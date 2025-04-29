Солтаев вмешался в ход следствия по делу чеченского подростка в Твери

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Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев назвал необоснованным уголовное преследование 16-летнего выходца из республики, арестованного в Твери.

Уголовное дело в отношении 16-летнего выходца из Чечни возбуждено по части 2 статьи 213 УК России (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Она предусматривает до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ.

Солтаев, комментируя ситуацию, заявил, что "дело за так называемое "хулиганство", абсолютно необоснованно". По его информации, имела место "лишь школьная драка, при которой никто не получил серьезных травм".

Массовая драка в тверском поселке Мамулино произошла 3 апреля. Региональное управление МВД 5 апреля сообщило, что она закончилась для некоторых участников "серьезными последствиями и госпитализацией". Тверской Следком сообщил, что в больницу с травмами попали несовершеннолетние. По информации следствия, двое подростков избили на улице троих 11-классников.

Чеченский омбудсмен назвал имя 16-летнего обвиняемого, который был отправлен под стражу.

"Я считаю, что (подросток) не виноват, и применение к нему самой жесткой меры пресечения было излишним. (...) Я уже связывался со следствием, но, к сожалению, нашу позицию не учли. Мы продолжим обращаться во все возможные инстанции, чтобы добиться пересмотра решения и хотя бы отпустить его под домашний арест", - написал Солтаев в своем Telegram.

В приложенном к публикации видео чеченский омбудсмен отмечает, что он выступит поручителем по делу подростка и уже подготовил ряд писем, в том числе в Генпрокуратуру РФ и на имя уполномоченного по правам человека в России.

Подробностей дела Солтаев не приводит, лишь настаивает, что ситуация не стоила уголовного разбирательства. "Кто не дрался в школе? Молодой мальчик подрался с другим мальчиком, никаких конкретных побоев там нет", - заявил он на видео.

Ранее, 10 апреля, Солтаев уже комментировал инцидент в Твери, заявив, что этот случай стал поводом для разжигания национальной вражды некоторыми пользователями соцсетей. Он призвал "воздерживаться от разжигания национальной вражды при обсуждении инцидентов, связанных с чеченцами", указывало ИА "Грозный-Информ".

"Кавказский узел" писал, что ранее Солтаев вступился за другого несовершеннолетнего чеченца, обвиненного в преступлении за пределами республики. В деле Романа Мурдиева он также участвует в качестве поручителя.

14-летний чеченский подросток Роман Мурдиев обвинен по делу о грубом нарушении общественного порядка и применении насилия и более полугода находится под домашним арестом в Москве. Поводом для уголовного дела послужила драка, в которой подросток, по его словам, заступился за своего знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности Мурдиева. По словам адвоката, он защищал мальчика от другого участника конфликта, который вел себя агрессивно и провокационно. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых. Подробнее о деле Мурдиева рассказывается в справке "Кавказского узла" "Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров".

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