Нападение на Милашину и Немова возмутило правозащитников

04 июля 2023, 21:52

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Власти должны оперативно установить участников нападения на Елену Милашину и Александра Немова, заявили правозащитники. Чеченские силовики отчитались о проверке в связи с нападением, а омбудсмен Чечни назвал инцидент провокацией с целью очернить власти республики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Чечне подверглась нападению журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов. Они были избиты вооруженными людьми в масках, когда ехали из аэропорта в Грозный, где должно было состояться оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Глава Чечни Рамзан Кадыров спустя полдня после нападения пообещал "разобраться", а глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев указал, что в нападении прослеживается "почерк западных спецслужб". Нападение связано с публикациями Милашиной, в которых она рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Центр защиты прав человека "Мемориал" отметил, что ранее правозащитники требовали расследовать угрозы Кадырова журналистам и правозащитникам, но Следком и суд не усмотрели угрозах Кадырова "ничего предосудительного или хотя бы достойного проверки". "В очередной раз на федеральном уровне была подтверждена полная безнаказанность властей Чеченской Республики за все, что творится — как на подконтрольной им территории, так и в «зоне их ответственности» за пределами Чечни. Нет сомнений в том, что нападение на Милашину и Немова было совершено агентами властей, чтобы исключить их присутствие на суде над Заремой Мусаевой, и, шире, запугать журналистское, адвокатское и правозащитное сообщества", говорится в заявлении правозащитников, опубликованном на сайте центра.

13 российских и международных правозащитных организаций потребовали привлечь к ответственности виновных в избиении Елены Милашиной и Александра Немова, а также призвали российские власти провести оперативное, беспристрастное и эффективное расследование. Власти Чечни безнаказанно репрессируют правозащитников и журналистов, мешают освещать ситуацию в регионе и помогать пострадавшим.При этом случаи нападения на правозащитников и журналистов регулярно остаются безнаказанными, а власти Чечни только поощряют преследования. Глава республики Рамзан Кадыров называл правозащитников «предателями» и «террористами» и угрожал уничтожить, а оппозиционным деятелям Янгулбаевым чеченский истеблишмент и вовсе объявил «кровную месть» и «джихад», сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS* в своем Telegram-канале. Правозащитники также потребовали от правительства России добиться того, чтобы Рамзан Кадыров и чеченские власти прекратили преследовать и угрожать правозащитникам, журналистам и критикам режима.



Обращение подписали Кризисная группа СК SOS*, Amnesty International, Комитет «Гражданское содействие»*, Команда против пыток, Норвежский Хельсинский комитет, Кризисный центр "Марем", Центр защиты прав человека "Мемориал, Центр анализа и предотвращения конфликтов (CAPC), Front Line Defenders, Human Rights Watch, Международная федерация за права человека (FIDH), International Protection Center, Центр защиты прав СМИ*.

Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации назвал нападение на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину не только уголовно наказуемым деянием, но и актом устрашения и намеренного попрания конституционных основ правосудия в целом. "Адвокат является неотъемлемой частью системы отправления правосудия, реализующей конституционные гарантии каждого на получение квалифицированной юридической помощи. Любое незаконное противодействие в этом, а тем более физическое воздействие, должны рассматриваться как деяния, преследующие своей целью нарушение права каждого на судебную защиту и посягательство на конституционные основы правового государства. Совет ФПА РФ не только призывает предпринять все необходимые меры для надлежащего расследования совершенного преступления, но и вновь настаивает на необходимости законодательного закрепления уголовной ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката", - указано в Telegram-канале палаты адвокатов.

В Адвокатской палате Чеченской Республики заявили, что каждый адвокат Чечни готов оказать помощь коллеге Александру Немову. "Мы потрясены происходящим и считаем это недопустимым. Каждый чеченский адвокат готов представлять интересы пострадавшего коллеги в уголовном деле, которое без сомнения будет возбуждено", - заявил представитель адвокатской палаты Чечни

Силовики отчитались о начале проверки в связи с нападением на Милашину и Немова. О том, что проводится проверка "по факту нападения в Ахматовском районе г. Грозного на Елену Милашину и Александра Немова" сообщается на официальном интернет-сайте республиканской полиции. Прокуратура Чечни сообщила, что "прокурор Чеченской Республики Арсан Адаев взял под личный контроль проведение процессуальной проверки", говорится в сообщении в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на журналистку и адвоката "провокационным инцидентом", "Произошедшее может быть нацелено на дискредитацию властей региона. На данный момент нападавшие лица не установлены. Насколько мне известно, они передвигались на автомашине без номерных знаков", - заявил Солтаев в своем telegram-канале. Вновь подчеркнув, что нападение на Милашину вызвано целью "скомпрометировать местное руководство и правоохранительные органы", Солтаев добавил, что "визиты в Чеченскую Республику Елены Милашиной большой частью нашего общества не приветствуются".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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