Правозащитники уверены в причастности чеченских силовиков к нападению на Милашину

04 июля 2023, 20:07

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Нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова связано с публикациями Милашиной, в которых она рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Расследование нападения должно быть передано в центральный аппарат Следкома России, указала юрист.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Чечне подверглась нападению журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов. Они были избиты вооруженными людьми в масках, когда ехали из аэропорта в Грозный, где должно было состояться оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Глава Чечни Рамзан Кадыров спустя полдня после нападения пообещал "разобраться", а глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев указал, что в нападении прослеживается "почерк западных спецслужб".

Нападение связано с правозащитной деятельностью Елены Милашиной, уверена глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Это не первое нападение на Милашину в Чечне. Если помните, на нее с Дубровиной уже нападали в Грозном. То есть ее там ждали, чтобы избить за то, что она так много пишет на правозащитные темы, делает расследования и показывает настоящую Чечню. Ну и, конечно, избили за то, что она освещает дело Мусаевой", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

6 февраля 2020 года в Грозном на Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали неизвестные. Врачи диагностировали у Милашиной ушибы. Нападение на Милашину и Дубровину связано с их работой, предположили тогда правозащитники. Елена Милашина считает, что ее и Дубровину избили в связи с посещением суда над Исламом Нухановым, который снял видео о роскошной жизни чеченских чиновников. 27-летнего Нуханова после пыток обвинили в хранении патронов.

По ее словам, нападавшие однозначно являются силовиками. "В этом нет никаких сомнений. Это точно силовики, которые действовали не по своему желанию, а по приказу сверху. Лично Рамзан Кадыров знал об этом и без его согласия никто бы не решился избить таких именитых правозащитников. То, как они действовали, показывает, что это почерк силовиков. Обычные жители Чечни Лену очень любят и уважают. Таксисты не берут денег, когда она куда-то едет по Чечне. Понимаете, как к ней относятся? Поэтому это точно силовики", - уверена она.

Ганнушкина также добавила, что нападавшие не будут выявлены и наказаны. "Ну о каком наказании или расследовании мы можем говорить? Возможно, дело будет возбуждено, но не будет ни расследования, ни наказания. Там царит абсолютная безнаказанность и вседозволенность. Вот у нас сейчас есть кейс, когда женщину изнасиловали, она сбежала, обратилась к нам. Мы написали заявление, а следователь говорит этой женщине забрать заявление и в этом случае она получит паспорт и сможет покинуть страну. Он не пытается делать свою работу, он хочет замять факт изнасилования. Вот как там расследуют дела", - отметила она.

Чеченский правозащитник Оюб Титиев также уверен, что целью нападавших была Милашина. "Не думаю, что это связано с приговором потому, что Немов - адвокат Мусаевой и присутствует на каждом судебном заседании. Просто Лена для властей республики как красная тряпка для быка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, нападавшие являются представителями силовых структур. "Так открыто и с таким усердием и с такой жестокостью избить женщину могут только силовики", - отметил он.

Сегодня Ахматовский районный суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения, признав ее виновной по делу нападении на полицейского. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев уверен, то на Милашину напали бы в любой момент, когда она прилетела бы в Грозный. "Они прилетели на суд, и как только они оказались в Грозном, на них напали. День не выбирали, выбрали момент, - сказал он "Кавказскому узлу".

Он не сомневается, что нападение связано с силовыми структурами. "Уверен, что это нападение не могло случиться без согласования с силовыми структурами. Мне кажется, что сегодня в России у кого сила, делают всё, что хотят. И не сильно заморачиваются, чтобы оправдываться", - отметил он.

Нападение было тщательно спланировано и подготовлено, написал сегодня читатель "Кавказского узла". "Нападавшие знали время прилета самолета с Милашиной и Немовым. Они или их сообщники отследили, в какой автомобиль сели Милашина и Немова, после чего выбрали место на трассе, ведущей от аэропорта в направлении центра Грозного, и осуществили нападение", - отметил он. "Абсолютно не удивит, если чеченские власти объявят о том, что это нападение было спланировано и проведено украинскими спецслужбами, для дискредитации светлого лика чеченского падишаха. Заодно предъявят стране и миру каких-нибудь вчерашних забулдыг, которые «признаются» в причастности к этому и расскажут какую-нибудь страшную историю", - говорится в комментарии читателя.

Уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова может быть возбуждено по нескольким статьям, отметила юрист Галина Тарасова. "Содеянное может быть квалифицировано по части 3 статьи 144 УК РФ - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над ним. Похищение техники и аппаратуры при этом будет квалифицироваться как разбой, совершенный при отягчающих обстоятельствах группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, вероятно, что с причинением тяжкого вреда здоровью. Также, в зависимости от тяжести причиненного вреда, возможна квалификация по части 3 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, с применением оружия, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, общественного долга, в отношении двух лиц", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, дело следовало бы передать в центральный аппарат Следкома России. "Расследование осуществляется по месту совершения преступления. Но с учетом общественного резонанса было бы логично, если бы уголовное дело было передано в центральный аппарат СК РФ", - отметила она.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил сегодня руководителю следственного управления Следкома России по Чечне Виталию Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном, сообщила сегодня пресс-служба Следкома России в своем telegram-канале.

Тарасова также отметила, что журналисты и адвокаты должны по закону иметь право на безопасное исполнение своей работы."Воспрепятствованию законной профессиональной деятельности журналиста посвящена отдельная статья, 144 УК РФ. Также в качестве квалифицирующего обстоятельства преступлений предусмотрено совершение преступления в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, общественного долга", - указала она.

"Кавказский узел" писал, что в июле 2017 года "Новая газета" сообщила, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены 27 человек, задержанных после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. Следователи отказались возбудить уголовное дело об убийстве задержанных, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию. Юристы правозащитных организаций и "Новой газеты", изучив материалы расследования, указали, что этот вывод следствия был сделан лишь на основе показаний двух свидетелей, осужденных за терроризм и находящихся в заключении.

В феврале 2021 года "Новая газета" обнародовала копии фототаблиц чеченского МВД с данными о задержании 108 человек, часть которых стали жертвами внесудебной расправы в 2017 году. Жителей Чечни, задержанных в январе 2017 года, перед внесудебной расправой под пытками вынуждали к самооговору, следует из рассказа чеченского силовика Сулеймана Гезмахмаева, с которым беседовала Елена Милашина.

Журналистка также раскритиковала версию следствия, обвинившего братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева в помощи боевику нелепы. Чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала ранее Милашина. Магамадов был приговорен к восьми годам, а Исаев - к шести годам лишения свободы, их признали виновными в пособничестве боевику из группировки Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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