Власти Чечни обвинили западные спецслужбы в нападении на Милашину

04 июля 2023, 19:10

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал разобраться в нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, не упомянув их имен. При этом министр печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что в нападении на них прослеживается "почерк западных спецслужб".

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Чечне подверглась нападению журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов. Они были избиты вооруженными людьми в масках, когда ехали из аэропорта в Грозный, где должно было состояться оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Их перевезли в Северную Осетию. Кремль отреагировал на избиение Милашиной и Немова. Власти Чечни публично не прокомментировали этот инцидент.

Милашина и Немов прибыли в Грозный на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Позже суд приговорил ее к пяти годам и шести месяцам заключения. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Рамзан Кадыров прокомментировал сегодня вечером нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. "Разберёмся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем", - написал он сегодня в своем telegram-канале, не упоминая имен пострадавших.

Версию о причастности западных спецслужб к нападению на журналистку и адвоката озвучил сегодня министр печати Чечни Ахмед Дудаев. Он назвал инцидент "неприемлемым". "Нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко", - заявил Дудаев в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что Милашина "на протяжении многих лет оскорбляла десятки тысяч наших бойцов". дудаев упомянул и "многочисленные оскорбления всего чеченского народа", которые по его мнение, совершила Милашина, "пытаясь поставить клеймо позора и утверждая что в Чечне "преследуются несуществующие члены ЛГБТ-масс", - заключил Дудаев

"Кавказский узел" писал, что в июле 2017 года "Новая газета" сообщила, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены 27 человек, задержанных после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. Следователи отказались возбудить уголовное дело об убийстве задержанных, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию. Юристы правозащитных организаций и "Новой газеты", изучив материалы расследования, указали, что этот вывод следствия был сделан лишь на основе показаний двух свидетелей, осужденных за терроризм и находящихся в заключении.

В феврале 2021 года "Новая газета" обнародовала копии фототаблиц чеченского МВД с данными о задержании 108 человек, часть которых стали жертвами внесудебной расправы в 2017 году. Жителей Чечни, задержанных в январе 2017 года, перед внесудебной расправой под пытками вынуждали к самооговору, следует из рассказа чеченского силовика Сулеймана Гезмахмаева, с которым беседовала Елена Милашина.

Журналистка также раскритиковала версию следствия, обвинившего братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева в помощи боевику нелепы. Чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала ранее Милашина. Магамадов был приговорен к восьми годам, а Исаев - к шести годам лишения свободы, их признали виновными в пособничестве боевику из группировки Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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