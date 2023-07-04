Власти Чечни отмолчались после избиения Милашиной и Немова

04 июля 2023, 13:59

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Кремль отреагировал на избиение на нападение под Грозным на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Власти Чечни публично не прореагировали на этот инцидент.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Чечне подверглась нападению журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов. Они были избиты вооруженными людьми в масках, когда ехали из аэропорта в Грозный, где должно было состояться оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Их били ногами, у Милашиной сломаны несколько пальцев рук, Немов получил ранение в ногу острым предметом.

Напомним, сегодня Ахматовский районный суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения, признав ее виновной по делу нападении на полицейского. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Президенту России Владимиру Путину доложено о нападении на Милашину и Немова, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер", – процитировал Пескова сегодня "Интерфакс".

По данным на 13.50 в телеграмм-каналах и станицах в соцсетях главы республики Рамзана Кадырова, председателя парламента Магомеда Даудова и депутата Госдумы Адама Делимханова нет реакции на нападение.

В государственных СИИ Чечни первое сообщение с упоминанием нападения появилось в 11.20 мск. "Уполномоченный по правам человека в ЧР Мансур Солтаев сопровождает журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которых на машине скорой помощи везут из Грозного в больницу в Беслан", - сообщило информагенство спустя шесть часов после первых сообщений об инциденте.

Омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила, что инцидент не исчерпан. "Он должен быть тщательно расследован, а виновные – понести наказание", – процитировали Москалькову РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что Милашина уже подвергалась нападениям в Чечне. Так, 6 февраля 2020 года в Грозном на нее и адвоката Марину Дубровину напали неизвестные. Врачи диагностировали у Милашиной ушибы. Нападение на Милашину и Дубровину связано с их работой, предположили тогда правозащитники. Елена Милашина считает, что ее и Дубровину избили в связи с посещением суда над Исламом Нухановым, который снял видео о роскошной жизни чеченских чиновников. 27-летнего Нуханова после пыток обвинили в хранении патронов.

Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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