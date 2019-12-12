Пользователи YouTube потребовали освободить автора видеосъемки у резиденции Кадырова

12 декабря 2019, 20:29

Ислам Нуханов, задержанный после публикации видеоролика о богатых домах соратников Кадырова, оставлен под стражей на три месяца. ФСБ начала проверку заявления жены Нуханова на фоне поступающих ей угроз, а пользователи YouTube потребовали освободить задержанного.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря "Новая газета" сообщила о задержании в Чечне 27-летнего Ислама Нуханова, который по примеру Тумсо Абдурахманова попытался обнародовать информацию о роскошных условиях жизни чеченских чиновников. После избиения Нуханова обвинили в хранении патронов. Жена Ислама Елена Мельник, вопреки угрозам, прилетела в Чечню из Когалыма, чтобы добиваться его освобождения.

Видео "Как живут Кадыров, и его соратники. Часть 1", опубликованное на канале Ислама Нуханова 31 октября, набрало к 20:15 мск 12 декабря 60 198 просмотров, 386 отметки "нравится", 10 отметок "не нравится" и 125 комментариев. Пятиминутное видео снято из салона движущейся машины, за окном автомобиля видны огороженные заборами здания вдоль улиц. Звук в ролике присутствует, но автор никак не комментирует видеоряд. "Дорогие друзья, я в этом ролике показал вам, как живут Кадыров и его ближайшее окружение. Скоро выйдет вторая часть: я покажу вам, как живут обычные бюджетники", - говорится в аннотации к видео. Однако по состоянию на 12 декабря это последняя публикация на канале Нуханова.

Видеозапись, которую опубликовал Нуханов, сделана в центральной части Грозного, но какие именно объекты на нее попали, понять затруднительно: заборы и здания за ними видны лишь частично. Автомобиль проезжает в районе улиц Асламбека Шерипова, Хеди Кишиевой, Виктора Кан-Калика (бывшая Субботникова) и примыкающих к ним. Эта территория расположена недалеко от резиденции Рамзана Кадырова в Грозном, за комплексом "Грозный-Сити", зданием Русского драмтеатра и рестораном "Глобус" - там расположен огороженный коттеджный поселок.

Вся территория вокруг резиденции главы Чечни и прилегающие кварталы находятся под наблюдением, в некоторых местах установлены шлагбаумы, искусственные препятствия или посты полиции. Вести видео- и фотосъемку в направлении кадыровской резиденции строго-настрого запрещено: даже туристам, что поднимаются на крышу высотки "Грозный-Сити" не разрешают направлять камеры в сторону резиденции, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Проверки по заявлениям Мельник возобновлены

Жена Ислама Нуханова подавала заявление о неправомерном задержании и лишении свободы ее мужа и получила ответ, что в возбуждении уголовного дела отказано. Теперь следователь возобновил проверку по ее заявлению, отменив постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Параллельно проверку заявления Елены Мельник начали сотрудники ФСБ по Чечне, сообщила сегодня "Новая газета".

Ислам Нуханов, инвалид по зрению и слуху, фактически ослеп после избиения, а его жене начали поступать угрозы не только от сторонников Кадырова

Автор публикации Елена Милашина отмечает, что это первый на ее памяти случай самостоятельной реакции ФСБ на сообщения о неправомерных действиях силовиков. Журналисты передали уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой заявление Мельник вместе с ответами правоохранителей на ее заявление. При этом Ислам Нуханов, инвалид по зрению и слуху, "фактически ослеп" после избиения, а его жене начали поступать угрозы не только от анонимных сторонников Рамзана Кадырова, но и от русских националистов, говорится в публикации.

В социальной сети Елене только за одну ночь, с 10 на 11 декабря, поступило более 100 сообщений с угрозами. Авторы этих комментариев обвиняют Мельник в вырождении «русской нации» за то, что она вышла замуж за чеченца и родила ребенка от него. А рано утром 11 декабря неизвестные бросили булыжник в окно комнаты общежития, где Елена живет с двумя детьми, пишет "Новая газета".

Силовики обвинили Нуханова в связях с Тумсо Абдурахмановым

Милашина сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что Исламу Нуханову продлили срок содержания под стражей на три месяца. Нуханов вырос за пределами Чечни: он жил в Когалыме, работая в магазине своей матери, а в Грозный приехал, чтобы ждать квоту на офтальмологическую операцию - у него тяжелое врожденное заболевание.

Живя в Чечне, Ислам Нуханов регулярно смотрел прямые эфиры блогера Тумсо Абдурахманова. После задержания Ислама силовики заявили его отцу Саламбеку, что парень «послал видеоролик и деньги» Абдурахманову, но сам блогер эту информацию опроверг.

"Я не знаю этого парня, у меня нет и никогда не было контактов с ним и я даже не видел этот злосчастный ролик. Сейчас, читая статью (в "Новой газете" - прим. "Кавказского узла"), я впервые увидел это видео. Однако, если я чем либо могу помочь этому парню или его семье, я сделаю это с радостью", - написал Абдурахманов в своем Telegram-канале 9 декабря.

Преследование Ислама Нуханова не связано с тем, что чеченские власти ощущают себя проигравшими в дискуссиях с Абдурахмановым, считает председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. «Я не вижу здесь ничего нового. Это просто их традиционная практика действий, вне зависимости от того, чувствуют ли они себя проигравшими или нет», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Правозащитница также напомнила, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть.

О диспутах Тумсо Абдурахманова с чеченскими чиновниками, из-за которых популярность блогера резко возросла, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Зрители канала Нуханова потребовали освободить его

В первые часы после выхода первой статьи об Исламе Нуханове число просмотров его ролика выросло до 3000, хотя до публикации "Новой газеты" запись за целый месяц набрала всего 276 просмотров, указала 9 декабря Елена Милашина в публикации на своей странице в Facebook.

"Сказал бы, что написанное невозможно и является ложью, если бы не знал, что именно так происходит в Чечне. А знаю, потому что сам прошел через подобное. Официально здесь озвучивают одно, делают прямо противоположное. На языке Ислама это называется лицемерием", - написал Ризван Ибрагимов под постом Милашиной.

Пользователи YouTube, которые оставили комментарии под видеороликом Нуханова, пишут, что узнали о записи только после сообщений о задержании ее автора. "Я бы и не увидел этот ролик, если б не информация, что за него автора уже упекли в кутузку и шьют ему оружие, наркотики и экстремизм. Теперь этот ранее никому не интересный ролик посмотрят миллионы", - отметил Kostja G.

"Немедленно освободи отца двоих детей или ты не мужчина!" - написала Étoile Errante под видео, обращаясь к Кадырову. "Отпустите парня, в его действиях нет нарушений уголовного кодекса", - написал пользователь "Чечня".

"Что здесь такого ужасного нашли кадыровцы? Таких домов везде хватает. А то что чиновники жируют при нищем народе уже давно норма, хоть в Чечне, хоть в России. Парня жалко", - написал Sergey S.

"Громкое название ролика, а снято всё предельно осторожно и без всякого компромата!! И за этот ролик, где мало что видно, парня уничтожают физически и морально!" - возмутилась Natali yfnfif.

"Смысл не столько в содержании ролика, а что парень посмел или ему пришло в голову совершить что-то против системы", - отметила "Бывшая поклонница Сургановой".

"Новой газете" спасибо за освещение этого дела, а парнишке удачи, здоровья и терпения. За что пытают его вообще не понятно. Это уже абсолютный беспредел", - написал Radeek Maseratti.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне, нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".