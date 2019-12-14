Тумсо назвал дело Ислама Нуханова показательной расправой

14 декабря 2019, 01:06

Уголовное преследование Ислама Нуханова, который пытался снять на видео богатые дома окружения Кадырова, является "показательной поркой" для всех жителей Чечни, пытающихся разоблачать власти, считает блогер Тумсо Абдурахманов. Подписчики блогера выразили поддержку жене Нуханова, которая добивается его освобождения.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря "Новая газета" сообщила о задержании в Чечне 27-летнего Ислама Нуханова, который по примеру Тумсо Абдурахманова попытался обнародовать информацию о роскошных условиях жизни чеченских чиновников. После избиения Нуханова обвинили в хранении патронов. Жена Ислама Елена Мельник, вопреки угрозам, прилетела в Чечню из Когалыма, чтобы добиваться его освобождения. Пользователи YouTube в комментариях к видео Нуханова потребовали освободить его.

Видео "Как живут Кадыров и его соратники. Часть 1", опубликованное на канале Ислама Нуханова 31 октября, набрало к 1.00 мск 14 декабря 82 995 просмотров, 472 отметки "нравится", 13 отметок "не нравится" и 187 комментариев. Пятиминутное видео снято из салона движущейся машины, за окном автомобиля видны огороженные заборами здания вдоль улиц. Звук в ролике присутствует, но автор никак не комментирует видеоряд. "Дорогие друзья, я в этом ролике показал вам, как живут Кадыров и его ближайшее окружение. Скоро выйдет вторая часть: я покажу вам, как живут обычные бюджетники", - говорится в аннотации к видео. Однако по состоянию на 12 декабря это последняя публикация на канале Нуханова.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов связывает жесткое преследование Ислама Нуханова с тем, что молодой человек был его подписчиком и смотрел видеоролики с критикой чеченских властей. Чеченские власти, которые пытались вести дискуссии с блогером, осознают свой проигрыш, считает он.

«О какой победе может идти речь, если они понимают, что они врут. Противостоять правде ложью нельзя, выиграть такую дискуссию невозможно. Сейчас из этого парня делают козла отпущения, мальчика для битья: его нагло, публично посадят, и таким образом запугают людей, это работает. Какую-то часть им запугать удается», - сказал блогер корреспонденту «Кавказского узла».

Видео, посвященное ситуации с Нухановым, Абдурахманов опубликовал в своем канале 12 декабря. Ролик под названием "Кадыровская рублевка и имения Делимхановых" набрал по состоянию на 0.42 мск 14 декабря 122 946 просмотров и 1 453 комментария.

Абдурахманов подчеркнул, что с Нухановым "не знаком и не имел с ним никогда никакой связи", хотя родственникам арестованного молодого человека объявили, что тот отправил видео Тумсо. Блогер настаивает, что ни сам Нуханов, ни кто-либо другой видео, снятое им, ему не передавали.

Дело против Нуханова он считает показательной расправой. По словам блогера, власти Чечни стремятся запугать тех, кто вдохновляется его эфирами.

"Это такая показательная порка этого парня, Ислама Нуханова. Его наказывают лишь за то, что он попытался как-то разоблачить эту власть. Он смотрел меня, был подписан на меня. Тем самым людям говорят: "вы будете смотреть Тумсо или будете сами пытаться делать то, что делает Тумсо - мы с вами сделаем то же самое, что мы сделали с Исламом Нухановым, и никто вам не поможет". Вот что хотят до нас донести и по сути отчетливо доносят", - заявил он.

Абдурахманов похвалил за смелость жену Нуханова Елена Мельник, которая прилетела из Когалыма в Грозный и приложила все усилия, чтобы придать ситуацию огласке.

"Она очень отважная девушка, и если бы не она, мы бы даже не узнали о произошедшем. Она пытается защитить права мужа, штурмует по сути этот отдел [...]. История получила большой резонанс и будем надеяться, что это как-то поможет Исламу Нуханову. Еще раз выражаю готовность со своей стороны оказать любую посильную помощь, если в этом будет какая-то польза для Ислама или его семьи", - добавил Абдурахманов.

Блогер также отметил, что видео Ислама Нуханова не представляло для него никакого интереса. По словам Тумсо, в окружении руководителей Чечни есть достаточно людей, которые симпатизируют ему и тайно ненавидят свое начальство, поэтому в его руки попадают более содержательные видеозаписи. В подтверждение этого тезиса Абдурахманов продемонстрировал фрагмент съемки богатых домов одного из ближайших соратников Кадырова в селе Джалка.

Подписчики Тумсо поддержали жену Нуханова

В комментариях к видео Абдурахманова подписчики выразили поддержку Елене Мельник, которая добивается освобождения своего мужа, несмотря на угрозы и нападки.

"Прочел статью ["Новой газеты"], ничего необычного, кроме мужества этой храброй женщины", - написал в комментариях к видео Тумсо "руслан абдулов". "Читал эту статью. Респект Елене Мельник, постаралась чтобы эта тема получила громкую огласку", - отметил Афанасий Львов.

"Елена, респект! Мы благодарим вас за вашу смелость! Живите долго и счастливо. Задержание вашего супруга получило большой резонанс", - написал rsh srh, выразив надежду, что Нуханова освободят. "Жена у этого парня – дай бог каждому!" - добавил BananZa.

"(Жительница Чечни) бы не осмелилась, собрали бы ее родственников и мало бы им не показалось. Ему повезло, что у него жена (из другого региона)", - написала Лейла Э.

Комитет по правовым вопросам ПАСЕ в апреле 2016 года заявил о "климате всепроникающего страха в атмосфере персонализации власти" в Чечне. Ситуация с правами человека в республике остается одной из самых сложных, констатировал комитет.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне, нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".