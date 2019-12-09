Родственники рассказали о задержании грозненца за видеосъемку у резиденции Кадырова

09 декабря 2019, 11:10

Ислам Нуханов был задержан и после избиения обвинен в хранении патронов после того, как по примеру Тумсо Абдурахманова попытался предать огласке роскошные условия жизни чеченских чиновников, сообщила сегодня "Новая газета".

27-летний уроженец Чечни Ислам Нуханов большую часть жизни прожил вне республики, в основном в городе Когалыме Тюменской области, где работал охранником в магазине. В Грозный Нуханов приехал 1 марта этого года и ждал квоты на очередную офтальмологическую операцию.

По словам родственников, Ислам Нуханов, выросший за пределами Чечни, "никак не мог освоиться в местных реалиях", говорится в опубликованном сегодня материале "Новой газеты" "Лена и кадыровцы".

Живя в Чечне, Ислам Нуханов регулярно смотрел прямые эфиры блогера Тумсо Абдурахманова. "Он [Нуханов] неоднократно поднимал в разговорах вопрос, откуда у людей такие безумные деньги и дворцы в дотационной республике с высочайшим уровнем безработицы. А 31 октября разместил в YouTube видеоролик под названием «Как живут Кадыров и его соратники. Часть 1»", - пишет автор статьи, журналист "Новой газеты" Елена Милашина.

Видео "Как живут Кадыров, и его соратники. Часть 1", опубликованное на канале Ислама Нуханова 31 октября, набрало к 11.05 мск 9 декабря 1,3 тысячи просмотров и 16 отметок "нравится", комментариев под видео нет. Пятиминутное видео снято из салона движущейся машины, за окном автомобиля видны огороженные заборами здания вдоль улиц. Звук в ролике присутствует, но автор никак не комментирует видеоряд. "Дорогие друзья, я в этом ролике показал вам, как живут Кадыров и его ближайшее окружение. Скоро выйдет вторая часть: я покажу вам, как живут обычные бюджетники", - говорится в аннотации к видео. Однако по состоянию на 11.05 мск 9 декабря это последняя публикация на канале Нуханова.

По данным издания, уже на следующий день Нуханов был задержан. Его отцу Саламбеку силовики заявили, что его сын - «плохой человек» и «сядет в тюрьму на 10 лет» за то, что «послал видеоролик и деньги террористу Тумсо».

"Видеоролик Нуханов никому на самом деле не посылал хотя бы потому, что публично разместил его на YouTube. Но Тумсо Абдурахманов его даже не заметил, что неудивительно. Ничего интригующего, кроме названия, в ролике не было. [...] Что именно зафиксировал на видео Ислам Нуханов, понять совершенно невозможно. Ни одна постройка не заснята целиком", - говорится в материале Елены Милашиной.

На YouTube-канал Ислама Нуханова подписаны, по состоянию на 11.05 мск 9 декабря, девять пользователей. Всего Ислам Нуханов опубликовал три видео, в том числе с критикой властей Чечни, все они размещены в последних числах октября. Два первых ролика Нуханова набрали 47 и 82 просмотра.

По версии "Новой газеты", силовики вычислили автомобиль, из которого велась съемка, с помощью записей камер видеонаблюдения. Уроженцы Грозного пояснили изданию, что согласно видеозаписи Нуханова, его маршрут проходил в центре города по улицам вблизи резиденции главы Чечни и прилегающих кварталов, закрытых для свободного проезда.

"Не очень понятно, каким образом Ислам умудрился проехать по «чеченской Рублевке», но причина его задержания абсолютно ясна. Хоть и довольно беспомощно, он пытался своим роликом поднять тему коррупции и чудовищного социального расслоения в чеченском обществе", - пишет Елена Милашина.

По ее сведениям, 2 ноября Саламбека Нуханова вызвали в управление силовой структуры, а "затем завели в кабинет, в котором Саламбек увидел сына". "Ислам был избит, рука перебинтована, одежда в пятнах крови, разодрана почти в клочья. Его так били, что погнулись замочки молний на олимпийке, - видимо, избивали полипропиленовыми трубами", - говорится в материале "Новой газеты".

Жена Нуханова приехала в Грозный вопреки анонимным угрозам

Жена Ислама Нуханова Елена Мельник, с 2014 года состоящая с ним в мусульманском браке, узнала о задержании мужа от свекрови только через пять дней. По совету адвоката 6 ноября она отправила жалобу в правоохранительные структуры Грозного. После этого по номеру телефона, который она указала в жалобе, ей позвонил неизвестный человек, говоривший с чеченским акцентом, и посоветовал не приезжать из Когалыма в Грозный.

"Я разозлилась, если честно: "Чего ты чужим женам названиваешь? Ты своей звони, если поговорить хочется". А он в ответ: "Ты такая смелая? А не боишься уснуть и не проснуться?" – приводит издание слова Елены Мельник.

По факту угрозы Мельник обратилась в ОМВД по Когалыму и, попросив соседку присмотреть за двумя детьми, улетела в Грозный. Там женщине сообщили, что ее муж задержан по подозрению в хранении пистолета. Безуспешно попытавшись добиться встречи со следователями, Елена Мельник пришла в приемную главы Чечни. "Сначала у нее отказались принимать заявление на том основании, что пятница - нерабочий день. Она потребовала показать документ, в котором написано, что в Чечне ввели четырехдневную трудовую неделю. Тогда сотрудники приемной стали кому-то звонить и, наконец, зарегистрировали ее заявление на имя Кадырова. Ответа, правда, так и не последовало", - информирует издание.

По данным материалов дознания, 2 ноября Ислама Нуханова «вызвали на разговор» в здание силовой структуры в Грозном, куда он пришел с двумя патронами в кармашке олимпийки. 16 ноября он был допрошен в качестве обвиняемого в присутствии адвоката и признал свою вину, потому что "так ему посоветовал защитник", пишет "Новая газета".

В то же время, по словам Елены Мельник, 12 ноября в органы опеки и инспекцию по делам несовершеннолетних Когалыма поступил анонимный звонок по поводу детей Мельник. "В этот же день домой пришла комиссия, осмотрели жилье, детей, опросили мою няню, сняли все на видео. Информация о том, что дети холодные-голодные, не подтвердилась. В четверг - снова анонимный звонок. Снова пришла комиссия. Снова все сняли, опросили, осмотрели. Потом звонки стали поступать уже каждый день. Я попросила знакомого инспектора по делам несовершеннолетних узнать, в чем дело. Она и сказала: из Чечни звонки поступают. Ну понятно все. Хотели, чтобы я уехала", - рассказала Елена Мельник.

Она пояснила, что, пока была в Грозном, каждый день ходила к зданию силовой структуры, где содержался ее муж. "Вы не представляете, сколько чеченских женщин там было. Очень много мам, и все - с полными сумками еды. Стоят у проходной, умоляют: покажите моего сына. Одна подошла ко мне, плачет: 10 дней как ребенка увезли. Я не выдержала: «Пишите заявление немедленно. Жалуйтесь куда только можете!» А она мне отвечает: «Я учительница. Я стихи пишу. А заявление написать рука не поднимается…» Господи, как я на нее орала!" - приводятся в статье слова Елены Мельник.

Жители Чечни обычно не пытаются помочь задержанным родственникам, уточняет автор статьи. "Они молчат, никуда не жалуются. [...] Что бы ни говорили чеченцы (а чаще всего они утверждают, что боятся не за себя, а за свои семьи), такое пассивное поведение на самом деле основано исключительно на страхе за свою жизнь. Страх этот иррационален и не основан на реальности. Я не знаю ни одного примера, когда бы родственников серьезно наказали (избили, пытали или, тем более, убили) за активную позицию по защите своего близкого. Психологическое давление - это максимум, с которым сталкивались люди", - говорится в статье Елены Милашиной.

Жители Чечни подвергаются давлению после критики в адрес властей

Напомним, что за критикой в адрес властей Чечни нередко следуют публичные покаяния местных жителей. Так, в апреле 2016 года Рамазан Джалалдинов опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову и Владимиру Путину, сообщив, что жители села Кенхи не могут получить компенсации за жилье, разрушенное во время боевых действий.

После этого видеообращения дом семьи Джалалдинова в Кенхи был сожжен людьми в масках, его супруга и дети выехали в Дагестан, а позже и сам мужчина покинул Чечню из-за угроз со стороны силовиков. 30 мая 2016 года перед камерами чеченского телевидения Джалалдинов извинился перед Рамзаном Кадыровым. Эксперты Олег Орлов и Михаил Рощин в интервью "Кавказскому узлу" предположили, что мужчина был вынужден принести извинения под давлением, говорится в справке "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову".

Люди приносят в эфире ЧГТРК извинения также за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников или за неподобающее поведение. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз.

Подробнее о практике принуждения к извинениям, с подачи Кадырова распространившейся за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о нарушениях прав человека в Чечне, нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".