Мельконьянц Григорий Аркадьевич

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Григорий Мельконьянц – российский правозащитник, юрист, эксперт по по избирательному праву, сопредседатель движения "Голос"*. Мельконьянц был арестован в августе 2023 года по обвинению в организации деятельности "нежелательной" организации, признан "узником совести".

Арест и обвинение

В августе 2023 года Григорий Мельконьянц был задержан по обвинению в организации деятельности «нежелательной» организации — Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO**). Следствие утверждало, что движение «Голос» продолжало взаимодействие с ENEMO**, несмотря на признание последней «нежелательной» в России. Мельконьянц отверг эти обвинения, заявив, что движение «Голос» не связано с ENEMO**, а одноименная ассоциация «Голос» была ликвидирована в 2020 году, за год до признания ENEMO** «нежелательной» организацией.

В «Голосе»* уголовное дело Мельконьянца связали с единым днем голосования в сентябре 2023 года и стартовавшей через несколько месяцев кампанией выборов президента России. В 2021 году, после включения ENEMO** в реестр нежелательных организаций, “Голос”* официально заявил о прекращении любого взаимодействия с ней .

В августе 2023 года, одновременно с задержанием Мельконьянца, прошли обыски у 14 региональных координаторов и активистов «Голоса»* в восьми регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Великий Новгород и Тамбов. В Москве обыски прошли у координатора «Голоса»* и главного редактора информагентства «Время» Владимира Егорова, а также у правозащитника Владимира Жилкина . После обысков Егоров был арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции.

Судебный процесс

Арест Григория Мельконьянца вызвал широкий общественный резонанс. Правозащитники и общественные деятели отмечали, что его задержание является частью давления на гражданское общество в России.

В ноябре 2024 года, через год после задержания, Amnesty International признала Григория Мельконьянца узником совести и потребовала его освобождения .

На судебных процессах по делу Григория Мельконьянца, начавшихся в ноябре 2024 в Басманном суде Москвы, свидетель обвинения не смог подтвердить версию следствия, так как не не помнит обстоятельств исследования сайтов и не может утверждать, что указания о том, что Ассоциация "Голос"* входит в ENEMO**, содержатся на сайте сети.

В феврале 2025 года адвокат передал в Центризбирком повестку о вызове в суд председателя комиссии Эллы Памфиловой, чтобы она дала показания на предмет законности деятельности Григория Мельконьянца. Памфилова направила в адрес суда письмо, в котором заявила, что "не может ничего нового сообщить по сути рассматриваемого дела" и, сославшись на "высокую занятость", просит исключить её из списка свидетелей. При это ранее, в августе 2023 года, сразу после ареста Мельконьянца, она заявляла, что хочет "надеяться, что разберутся объективно. Потому что его часто профессиональная критика иногда нам очень помогала» .

Как свидетель защиты показания давал журналист Алексей Венедиктов*. Его выступление показало неуместность доводов обвинения, уверены защитники Григория Мельконьянца.

Свидетелями на процессе выступают политик Борис Надеждин, бывший дипломат и уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, политолог Александр Кынев.

Поддержать Григория Мельконьянца в суде приходят политики и правозащитники, в частности Михаил Тимонов* Николай Ляскин, Николай Рыбаков и Ян Рачинский, дипломаты нескольких стран.

Сам Григорий Мельконьянц, находясь в СИЗО, назвал этот период «тюремной этнографической экспедицией». Он отметил, что за время заключения сменил три московских СИЗО, девять камер и более 100 сокамерников. Мельконьянц также рассказал о продолжении интереса к вопросам избирательного процесса, даже находясь в заключении .

Политическая и общественная деятельность

С начала 2000-х годов Григорий Мельконьянц занимается вопросами избирательного процесса. В 2003 году он вошел в руководство ассоциации «Голос»*, став заместителем исполнительного директора Лилии Шибановой. В этой роли он курировал организационные и технические аспекты работы, включая подготовку документов, координацию региональных отделений и взаимодействие с избирательными комиссиями.

С 2003 по 2012 год – заместитель исполнительного директора Ассоциации некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей „ГОЛОС“». Занимался организацией независимого наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы России в 2003, 2007, 2011 годах и президентских выборах в 2004, 2008, 2012 годах, а также за региональными и местными выборами и референдумами. Как международный наблюдатель работал на выборах в Казахстане, Киргизии, Косово, Молдавии, Украине и Эстонии .

В 2011 году принимал активное участие в создании бесплатной федеральной горячей линии для граждан и сервиса «Карта нарушений на выборах» (совместный проект «Газеты.Ru» и «Голоса»*), который собирал информацию о нарушениях избирательного законодательства и консультировал на выборах .

В 2012 году участвовал в создании всероссийского общественного проекта базы избирательных комиссий «ВикиУИКи .

В августе-октябре 2012 года был членом выборного комитета по организации и проведению выборов в Координационный совет российской оппозиции .

С 2013 года – сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос»* .

С 2013 года – член оргкомитета Общероссийского гражданского форума. Вступал координатором экспертной площадки «Выборы и референдумы» с 2014 по 2020 год .

В 2013 году Григорий Мельконьянц был удостоен премии Московской Хельсинкской группы за деятельность по защите прав человека.

В мае 2014 года баллотировался в члены Общественной палаты Российской Федерацииhttp://2014.oprf.ru/candidates/person/190/.

С 2015 по 2016 год был член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации.

В 2016 году участвовал в создании сервиса «Российская энциклопедия кандидатов», был членом экспертной группы наблюдателей при ЦИК России, был кандидатом в члены ЦИК России по квоте Государственной Думы России .

С 2016 года Мельконьянц был член Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате города Москвы .

В 2017 году выступил одним из соучредителей общественной организации — экспертный форум «Законы о выборах — для избирателя» .

С 2017 года — член постоянной консультативно-правозащитной группы при Экспертном совете при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации .

Биография

Григорий Мельконьянц родился в 1981 году в Астрахани. Его отец, Аркадий Мельконьянц, был общественным деятелем и основателем в Астрахани благотворительного фонда «Экология души», оказывавшего помощь онкологическим больным.

В 2003 году гокончил окончил юридический факультет Астраханского государственного технического университета.

В 2009 году прошел повышение квалификации по программе «Менеджмент социальных проектов» в Высшей школе экономики.

* включен в реестр иностранных агентов.

** признана нежелательной в России организацией

Примечания