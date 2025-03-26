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15:32, 26 марта 2025

Мельконьянц Григорий Аркадьевич

Григорий Мельконьянц в зале суда. Фото: https://armeniatoday.news/law-ru/767997/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Григорий Мельконьянц – российский правозащитник, юрист, эксперт по по избирательному праву, сопредседатель движения "Голос"*. Мельконьянц был арестован в августе 2023 года по обвинению в организации деятельности "нежелательной" организации, признан "узником совести".

Арест и обвинение

В августе 2023 года Григорий Мельконьянц был задержан по обвинению в организации деятельности «нежелательной» организации — Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO**). Следствие утверждало, что движение «Голос» продолжало взаимодействие с ENEMO**, несмотря на признание последней «нежелательной» в России. Мельконьянц отверг эти обвинения, заявив, что движение «Голос» не связано с ENEMO**, а одноименная ассоциация «Голос» была ликвидирована в 2020 году, за год до признания ENEMO** «нежелательной» организацией. 

В «Голосе»* уголовное дело Мельконьянца связали с единым днем голосования в сентябре 2023 года  и стартовавшей через несколько месяцев кампанией выборов президента России. В 2021 году, после включения ENEMO** в реестр нежелательных организаций, “Голос”* официально заявил о прекращении любого взаимодействия с ней 1.

В августе 2023 года, одновременно с задержанием Мельконьянца, прошли обыски у 14 региональных координаторов и активистов «Голоса»* в восьми регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Великий Новгород и Тамбов. В Москве обыски прошли у координатора «Голоса»* и главного редактора информагентства «Время» Владимира Егорова, а также у правозащитника Владимира Жилкина 2. После обысков Егоров был арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции.

Судебный процесс

Арест Григория Мельконьянца вызвал широкий общественный резонанс. Правозащитники и общественные деятели отмечали, что его задержание является частью давления на гражданское общество в России. 

В ноябре 2024 года, через год после задержания, Amnesty International признала Григория Мельконьянца узником совести и потребовала его освобождения 3.

На судебных процессах по делу Григория Мельконьянца, начавшихся в ноябре 2024 в Басманном суде Москвы, свидетель обвинения не смог подтвердить версию следствия, так как не не помнит обстоятельств исследования сайтов и не может утверждать, что указания о том, что Ассоциация "Голос"* входит в ENEMO**, содержатся на сайте сети.

В феврале 2025 года адвокат передал в Центризбирком повестку о вызове в суд председателя комиссии Эллы Памфиловой, чтобы она дала показания на предмет законности деятельности Григория Мельконьянца. Памфилова направила в адрес суда письмо, в котором заявила, что "не может ничего нового сообщить по сути рассматриваемого дела" и, сославшись на "высокую занятость", просит исключить её из списка свидетелей. При это ранее, в августе 2023 года, сразу после ареста Мельконьянца,  она  заявляла, что хочет "надеяться, что разберутся объективно. Потому что его часто профессиональная критика иногда нам очень помогала» 4.

Как свидетель защиты показания давал журналист Алексей Венедиктов*. Его выступление показало неуместность доводов обвинения, уверены защитники Григория Мельконьянца. 

Свидетелями на процессе выступают политик Борис Надеждин, бывший дипломат и уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, политолог Александр Кынев. 

Поддержать Григория Мельконьянца в суде приходят политики и правозащитники, в частности Михаил Тимонов* Николай Ляскин,  Николай Рыбаков и Ян Рачинский, дипломаты нескольких стран. 

Сам Григорий Мельконьянц, находясь в СИЗО,  назвал этот период «тюремной этнографической экспедицией». Он отметил, что за время заключения сменил три московских СИЗО, девять камер и более 100 сокамерников. Мельконьянц также рассказал о продолжении интереса к вопросам избирательного процесса, даже находясь в заключении 5.

Политическая и общественная деятельность

С начала 2000-х годов Григорий Мельконьянц занимается вопросами избирательного процесса. В 2003 году он вошел в руководство ассоциации «Голос»*, став заместителем исполнительного директора Лилии Шибановой. В этой роли он курировал организационные и технические аспекты работы, включая подготовку документов, координацию региональных отделений и взаимодействие с избирательными комиссиями.

С 2003 по 2012 год – заместитель исполнительного директора Ассоциации некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей „ГОЛОС“». Занимался организацией независимого наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы России  в 2003, 2007, 2011 годах и президентских выборах в 2004, 2008, 2012 годах, а также за региональными и местными выборами и референдумами. Как международный наблюдатель работал на выборах в Казахстане, Киргизии, Косово, Молдавии, Украине и Эстонии 6.

В 2011 году принимал активное участие в создании бесплатной федеральной горячей линии для граждан и сервиса «Карта нарушений на выборах» (совместный проект «Газеты.Ru» и «Голоса»*), который собирал информацию о нарушениях избирательного законодательства и консультировал на выборах 7.

В 2012 году участвовал в создании всероссийского общественного проекта базы избирательных комиссий «ВикиУИКи 8.

В августе-октябре 2012 года был членом выборного комитета по организации и проведению выборов в Координационный совет российской оппозиции 9.

С 2013 года – сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос»* 10.

С 2013 года – член оргкомитета Общероссийского гражданского форума. Вступал координатором экспертной площадки «Выборы и референдумы» с 2014 по 2020 год 11.

В 2013 году Григорий Мельконьянц был удостоен премии Московской Хельсинкской группы за деятельность по защите прав человека.

В мае 2014 года баллотировался в члены Общественной палаты Российской Федерацииhttp://2014.oprf.ru/candidates/person/190/.

С 2015 по 2016 год был член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации.

В 2016 году участвовал в создании сервиса «Российская энциклопедия кандидатов», был членом экспертной группы наблюдателей при ЦИК России, был кандидатом в члены ЦИК России по квоте Государственной Думы России 12.

С 2016 года Мельконьянц был член Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате города Москвы 13.

В 2017 году выступил одним из соучредителей общественной организации — экспертный форум «Законы о выборах — для избирателя» 14.

С 2017 года — член постоянной консультативно-правозащитной группы при Экспертном совете при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 15.

Биография

Григорий Мельконьянц родился в 1981 году в Астрахани. Его отец, Аркадий Мельконьянц, был общественным деятелем и основателем в Астрахани благотворительного фонда «Экология души», оказывавшего помощь онкологическим больным.

В 2003 году гокончил окончил юридический факультет Астраханского государственного технического университета.

В 2009 году прошел повышение квалификации по программе «Менеджмент социальных проектов» в Высшей школе экономики.

* включен в реестр иностранных агентов.

** признана нежелательной в России организацией

Примечания

  1. https://golosinfo.org*/articles/146630
  2. https://telesco.pe/zhilkins/9362
  3. Amnesty International признала сопредседателя российского движения «Голос»* Григория Мельконьянца узником совести // eurasia.amnesty.org, 05.11.2024.
  4. Памфилова надеется на объективное разбирательство в отношении сопредседателя "Голоса"* // ТАСС, 18.08.2023.
  5. "Попробую в СИЗО понаблюдать за выборами" // Новая газета, 08.09.2023.
  6. http://2014.oprf.ru/candidates/person/190/
  7. https://www.kartanarusheniy.org/page/about
  8. www.wikiuiki.org
  9. Оппозиция по осени посчитает лидеров // Коммерсант, 02.08.2012.
  10. Минюст приостановил деятельность ассоциации «Голос» // Forbes, 26.06.2013.
  11. https://civil-forum.ru/experts/2338.html
  12. Госдума осмотрела кандидатов в ЦИК // Коммерсант, 20.02.2016.
  13. Техгруппа общественного штаба не нашла нарушений в системе ДЭГ Москвы // Интерфакс, 01.10.2021.
  14. Кудрин требует от Памфиловой честных выборов // Независимая газета, 27.02.2017.
  15. Венедиктов в суде назвал надуманными обвинения в адрес Мельконьянца // РБК, 24.02.2025.
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