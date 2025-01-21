RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:15, 21 января 2025

Свидетель обвинения не смог подтвердить версию следствия по делу Мельконьянца

Григорий Мельконьянц в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудник экспертного центра показал по делу Григория Мельконьянца, что не помнит обстоятельств исследования сайтов и не может категорично утверждать, что указания о том, что Ассоциация "Голос"* входит в ENEMO** содержатся на сайте сети.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря 2024 года в Басманном районном суде Москвы состоялось заседание по делу бывшего сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца. По видеоконференцсвязи был допрошен в качестве свидетеля обвинения бывший руководитель регионального отделения в Кемеровской области движения "Голос"* Сергей Пискунов*, обвиняемый по делу об участии в нежелательной организации. На сегодняшнее заседание пришел председатель объединённой демократической партии «Яблоко» Николай Рыбаков, он назвал Григория Мельконьянца "настоящим патриотом".

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Мельконьянц свою вину не признает. Движение "Голос" не связано с ENEMO, а одноименная ассоциация "Голос", которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

В коридоре Басманного суда в ожидании Григория Мельконьянца. Фото корреспондента "Кавказского узла".Сегодняшнее заседание суда по делу Григория Мельконьянца началось со значительным с опозданием, потому что один и тот же судья конвейером рассматривал десятки дел, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший в суде.

В небольшом зале заседании смогли разместиться лишь журналисты и буквально пару слушателей. Дипломаты, которые пришли на процесс, в зал суда не попали. 

Григория Мельконьянца доставили в зал заседания. Громких приветственных реплик не было, люди, которые знают Мельконьянца приветствовали его жестами и кивками головы, он отвечал тем же.

На процессе состоялся допрос старшего эксперта Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД Москвы Ивана Ирова, который привлекался в качестве специалиста в ходе следствия по делу - фиксировал информацию по ссылкам, делал снимки экрана, давал комментарии. Однако на большинство вопросов судьи и прокурора Иров не дал ответа, указав, что не может сообщить, какие именно запросы ставило перед ним следствие, за какой период осматривались сайты, официальный или неофициальный сайт ENEMO осматривался.

Прокурору пришлось цитировать протокол осмотра, чтобы "освежить память" специалиста.

"Я не могу утверждать, сохраняется ли архивная копия неизменной. Я не являюсь работником корпорации, производящей сайт. Нам было задание осмотреть только по тому адресу, который дали", - продолжил Иров. Также технический специалист не мог пояснить в ответ на вопрос адвоката, установлена ли переадресация на сайте.

В ходе допроса выяснилось, что хотя протокол осмотра сайта ENEMO был подписан наряду со специалистом, следователем и переводчиком, переводчик не присутствовал в помещении, где производили осмотр сайта.

Григорий Мельконьянц на заседании. Фото корреспондента "Кавказского узла"."Почему есть расхождение в указании адресов enemo.org, который осматривал специалист и сайт enemo.eu, который отмечен также в протоколе", - спросил Григорий Мельконьянц. В ответ Иров предположил, что были переходы внутри сайта, но признал, что это адреса разных сайтов.

По словам прокурора, в протоколе на следствии специалист были более категоричен. Поэтому вопреки мнению защиты настоял на оглашении показаний Ирова на предварительном следствии.

Прокурор огласила протокол допроса специалиста и потребовала подтвердить, что сохранены в точности архивные версии сайта ENEMO с указанием на ассоциацию "Голос". Но и тут Иров не смог уверенно заявить об этом.

Защита выдвинула ходатайства о привлечении в качестве свидетелей переводчика и следователя. Судья отказала, так как сейчас суд на этапе предоставления доказательств стороной обвинения. Но судья предложила защите самой обеспечить явку переводчика на этапе предоставления своих доказательств. Заседание отложено на 30 января, на нем материалы продолжит предоставлять сторона обвинения.

Все показания свидетелей обвинения, кроме допрошенного ранее члена Мосгоризбиркома Реутова, - в пользу подзащитного Мельконьянца, в том числе и допрос коллеги Мельконьянца Пискунова*, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Бирюков.

По результатам сегодняшнего допроса свидетеля обвинения адвокат заявил, что выводы осмотра сайтов сфальсифицированы, так как сделанный переводчиком перевод не содержит упоминания о движении "Голос" как участника ENEMO. "<Иров> показал, что он подписал этот протокол в качестве специалиста, но нигде не утверждает, что Ассоциация некоммерческих организаций "Голос" участвует в движении ENEMO. Судья отказал в удовлетворении ходатайства <о допросе переводчика> на этой стадии процесса, но мы будем добиваться вызова следователя для допроса об обстоятельствах составления данного протокола и переводчика, чтобы он подтвердил сведения, которые содержатся в его переводе", - сказал Бирюков.

Он сообщил также, что у Мельконьянца жалоб на содержание нет. "Завтра мы едем к нему в СИЗО. Думаю, что условия у него относительно нормальные, насколько могут быть в следственном изоляторе", - заключил Бирюков.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** признана нежелательной в России организацией.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Публика, адвокаты, журналисты, дипломаты в коридоре Басманного суда. 21 января 2025 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"
13:14, 21 января 2025
Процесс Мельконьянца привлек внимание дипломатов и лидера "Яблока"*
Асхабали Алибеков. Стоп-кадр видео канала "Дикий десантник" https://www.youtube.com/watch?v=pgXra9fVrsI
05:27, 21 января 2025
Смягчен приговор Асхабали Алибекову
Наручники. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
02:16, 20 января 2025
Чечня стала лидером рейтинга по уровню преступности
Тюрьма. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
08:24, 17 января 2025
Адыгея и Калмыкия оказались в лидерах по росту числа тяжких преступлений
Никита Журавель. Фото: Телеграм-канал Kadyrov_95
19:40, 16 января 2025
Журавель обжаловал приговор по делу о госизмене
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
19:27, 21 января 2025
Ветер с Апшерона
Имишлинские выводы
Фото
16:21, 21 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Смертная казнь, Трамп, демократия и воля лидера, в которую всё упирается?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
самые безопасные республики?
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Скриншоты https://t.me/ekho_dagestana1/14804, https://t.me/nn_com/3510** Избиение дагестанской блогерши и спор вокруг против домашнего насилия

Кадры захвата заключенными заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/shot_shot/67693, https://www.youtube.com/watch?v=DEM9O_XMf-Y Захват заложников в ростовском СИЗО

Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Блогеры
Фото
21:17, 21 января 2025
Ветер с Апшерона
На вершине нужен не фрик, а компетентный политик
Фото
19:27, 21 января 2025
Ветер с Апшерона
Имишлинские выводы
Фото
16:21, 21 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Смертная казнь, Трамп, демократия и воля лидера, в которую всё упирается?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
самые безопасные республики?
Фото
10:37, 21 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Госдуме предложили создать Фонд социальной справедливости
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Губад Ибадоглу. Кадр видео с YouTube-канала Pressklub TV от 01.08.23, https://www.youtube.com/watch?v=h-9COSMqz-w&t=36s
21 января 2025, 23:35
Защита Губада Ибадоглу заявила о нарушении его прав полицией

Мовсар Умаров. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=pVqepeX_DEw
21 января 2025, 20:06
Правозащитники сочли незаконным решение суда по делу Умарова

Уборка мазута на пляже Анапы. Фото пресс-службы мэрии Анапы
21 января 2025, 16:33
Новые выбросы мазута зафиксированы в Анапе

Александр Труфанов. Фото: https://mash.ru/rnd/news/203436/
21 января 2025, 13:57
Появилась информация о ранении ростовчанина в плену "Хамаса"

Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Показать больше