Свидетель обвинения не смог подтвердить версию следствия по делу Мельконьянца

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Сотрудник экспертного центра показал по делу Григория Мельконьянца, что не помнит обстоятельств исследования сайтов и не может категорично утверждать, что указания о том, что Ассоциация "Голос"* входит в ENEMO** содержатся на сайте сети.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря 2024 года в Басманном районном суде Москвы состоялось заседание по делу бывшего сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца. По видеоконференцсвязи был допрошен в качестве свидетеля обвинения бывший руководитель регионального отделения в Кемеровской области движения "Голос"* Сергей Пискунов*, обвиняемый по делу об участии в нежелательной организации. На сегодняшнее заседание пришел председатель объединённой демократической партии «Яблоко» Николай Рыбаков, он назвал Григория Мельконьянца "настоящим патриотом".

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Мельконьянц свою вину не признает. Движение "Голос" не связано с ENEMO, а одноименная ассоциация "Голос", которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

Сегодняшнее заседание суда по делу Григория Мельконьянца началось со значительным с опозданием, потому что один и тот же судья конвейером рассматривал десятки дел, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший в суде.

В небольшом зале заседании смогли разместиться лишь журналисты и буквально пару слушателей. Дипломаты, которые пришли на процесс, в зал суда не попали.

Григория Мельконьянца доставили в зал заседания. Громких приветственных реплик не было, люди, которые знают Мельконьянца приветствовали его жестами и кивками головы, он отвечал тем же.

На процессе состоялся допрос старшего эксперта Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД Москвы Ивана Ирова, который привлекался в качестве специалиста в ходе следствия по делу - фиксировал информацию по ссылкам, делал снимки экрана, давал комментарии. Однако на большинство вопросов судьи и прокурора Иров не дал ответа, указав, что не может сообщить, какие именно запросы ставило перед ним следствие, за какой период осматривались сайты, официальный или неофициальный сайт ENEMO осматривался.

Прокурору пришлось цитировать протокол осмотра, чтобы "освежить память" специалиста.

"Я не могу утверждать, сохраняется ли архивная копия неизменной. Я не являюсь работником корпорации, производящей сайт. Нам было задание осмотреть только по тому адресу, который дали", - продолжил Иров. Также технический специалист не мог пояснить в ответ на вопрос адвоката, установлена ли переадресация на сайте.

В ходе допроса выяснилось, что хотя протокол осмотра сайта ENEMO был подписан наряду со специалистом, следователем и переводчиком, переводчик не присутствовал в помещении, где производили осмотр сайта.

"Почему есть расхождение в указании адресов enemo.org, который осматривал специалист и сайт enemo.eu, который отмечен также в протоколе", - спросил Григорий Мельконьянц. В ответ Иров предположил, что были переходы внутри сайта, но признал, что это адреса разных сайтов.

По словам прокурора, в протоколе на следствии специалист были более категоричен. Поэтому вопреки мнению защиты настоял на оглашении показаний Ирова на предварительном следствии.

Прокурор огласила протокол допроса специалиста и потребовала подтвердить, что сохранены в точности архивные версии сайта ENEMO с указанием на ассоциацию "Голос". Но и тут Иров не смог уверенно заявить об этом.

Защита выдвинула ходатайства о привлечении в качестве свидетелей переводчика и следователя. Судья отказала, так как сейчас суд на этапе предоставления доказательств стороной обвинения. Но судья предложила защите самой обеспечить явку переводчика на этапе предоставления своих доказательств. Заседание отложено на 30 января, на нем материалы продолжит предоставлять сторона обвинения.

Все показания свидетелей обвинения, кроме допрошенного ранее члена Мосгоризбиркома Реутова, - в пользу подзащитного Мельконьянца, в том числе и допрос коллеги Мельконьянца Пискунова*, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Бирюков.

По результатам сегодняшнего допроса свидетеля обвинения адвокат заявил, что выводы осмотра сайтов сфальсифицированы, так как сделанный переводчиком перевод не содержит упоминания о движении "Голос" как участника ENEMO. "<Иров> показал, что он подписал этот протокол в качестве специалиста, но нигде не утверждает, что Ассоциация некоммерческих организаций "Голос" участвует в движении ENEMO. Судья отказал в удовлетворении ходатайства <о допросе переводчика> на этой стадии процесса, но мы будем добиваться вызова следователя для допроса об обстоятельствах составления данного протокола и переводчика, чтобы он подтвердил сведения, которые содержатся в его переводе", - сказал Бирюков.

Он сообщил также, что у Мельконьянца жалоб на содержание нет. "Завтра мы едем к нему в СИЗО. Думаю, что условия у него относительно нормальные, насколько могут быть в следственном изоляторе", - заключил Бирюков.

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