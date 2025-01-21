Процесс Мельконьянца привлек внимание дипломатов и лидера "Яблока"*

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Председатель объединённой демократической партии «Яблоко» Николай Рыбаков пришел в Басманный суд Москвы, где проходит процесс бывшего сопредседателя движения "Голос"** Григория Мельконьянца, и назвал его "настоящим патриотом".

Как информировал "Кавказский узел", 4 декабря 2024 года в Басманном районном суде Москвы состоялось заседание по делу бывшего сопредседателя движения "Голос" Григория Мельконьянца. По видеоконференцсвязи был допрошен в качестве свидетеля обвинения бывший руководитель регионального отделения в Кемеровской области движения "Голос" Сергей Пискунов**, обвиняемый по делу об участии в нежелательной организации.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)***. Мельконьянц свою вину не признает. Движение "Голос" не связано с ENEMO, а одноименная ассоциация "Голос", которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

В Басманном суде Москвы на сегодня запланировано заседание по делу Григория Мельконьянца. В коридорах суда собрались люди, прошедшие поддержать активиста. Среди них есть представители посольств ряда европейских стран, передал корреспондент "Кавказского узла".

Кристоф из посольства Швейцарии в России заявил, что он и его коллеги присутствуют на заседаниях, чтобы поддержать Мельконьянца. "Мы это делаем только тогда, когда сами люди не против этого и нуждаются в такой поддержке", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

С ним согласна его коллега из посольства Польши в России. "Тем людям, которым важно наше присутствие и поддержка, мы не отказываем", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Подержать Мельконьянца пришел лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков. "Я считаю Григория настоящим патриотом нашей страны. Он не делал ничего противозаконного, ничего против России", – сказал Рыбаков корреспонденту "Кавказского узла".

Он указал, что Мельконьянц всегда выступал исключительно за законные, мирные, эволюционные изменения. "И всю свою работу "Голоса"* посвящал тому, чтобы пресекать преступления, за что собственно говоря я считаю платит", – подчеркнул лидер "Яблока".

Рыбаков считает, что дело Мельконьянца – это очень важный для страны процесс, который показывает, что может произойти с человеком, который выступает не за революционные, не за силовые методы решения существующих в России проблем, а "за мирные, за спокойные эволюционные изменения".

"Причем особенность процесса в том, что он несет сейчас ответственность – а он, извините, уже полтора года находится в следственном изоляторе – он несет ответственность за те действия, на которые его побудила сама власть. Потому что его избирательная комиссия приглашала участвовать во всех этих мероприятиях, которые теперь ставятся ему в вину", – резюмировал Рыбаков.

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