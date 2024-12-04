Защита указала на отсутствие доказательств вины Мельконьянца

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Следователи не разграничили ассоциацию и движение "Голос"* в своих утверждениях о связях Григория Мельконьянца с нежелательной организацией, а в его деле нет никаких доказательств виновности. При этом Мельконьянц остается под арестом.

Как писал "Кавказский узел", замглавы избиркома Москвы Дмитрий Реут 9 октября дал показания в суде по делу сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца. Он заявил, что о связи "Голоса"* с нежелательной организацией знает из публикаций в интернете. На заседание Басманного суда пришли представители посольств США и четырех европейских стран.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Мельконьянц свою вину не признает. Движение "Голос"* не связано с ENEMO**, а одноименная ассоциация "Голос"*, которая была участницей ENEMO**, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO** нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

Сегодня в Басманном районном суде Москвы состоялось заседание по делу бывшего сопредседателя движения "Голос"* Григорием Мельконьянцем. Последний раз суд собирался более месяца назад. Как объяснил адвокат Мельконьянца Михаил Бирюков, судья взял такой большой перерыв, так как был занят составлением приговора по другому делу. "К тому же не могли обеспечить явку свидетелей, в частности, одного из них, который находится в местах лишения свободы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Бирюков.

На процесс пришли друзья и коллеги Мельконьянца, несколько журналистов и дипломаты, представители посольств стран Европы и Америки. Был и российский политик, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Но зал заседания был выбран весьма небольшой. В результате в зале смогли разместиться лишь журналисты и небольшое количество слушателей из группы поддержки Мельконьянца.

На сегодняшнем заседании по видеоконференцсвязи был допрошен как свидетель обвинения бывший руководитель регионального отделения в Кемеровской области движения "Голос" Сергей Пискунов*, обвиняемый по делу об участии в нежелательной организации.

Прокурор добивалась от него подтверждения связей движения "Голос"* и ассоциации "Голос"* (она не делала между ними различия) с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами** (European Network of Election Monitoring Organizations; ENEMO**). Однако ни в показаниях на суде, ни в оглашённых прокурором показаниях на следствии Пискунов* не указывал на какую-то связь Мельконьянца с нежелательной организацией.

Затем был допрошен также как свидетель оперативник центра МВД Бабыкин. Он составлял акт осмотра сайтов принадлежащих "Голосу"* и ENEMO**. Он также не мог чётко пояснить, каким образом они выявили связь этих организаций друг с другом и с Григорием Мельконьянцем.

На этом сегодняшнее заседание было завершено. Следующее заседание назначено на 24 декабря на 15.00. Судья первоначально хотела назначить заседание на 11.00, но прокурор сказала, что она занята в другом процессе, но может "отпроситься и забежать". Но судья всё-таки предложила перенести на 15.00, адвокаты согласились. "Я тоже могу в 15.00", - иронично заметил Мельконьянц.

После заседания адвокат Михаил Бирюков пояснил позицию обвинения. "Логика следствия такова, что движение "Голос"* и ассоциация "Голос"* — это одно и то же, потому что движение создано на базе ассоциации "Голос"*, а поэтому движение "Голос"* является таким же участником ENEMO**. Если рассматривать движение "Голос"* как структурное подразделение, то движение "Голос"* должно было прекратить свою деятельность после объявления ENEMO** нежелательной организацией", - указал Бирюков.

Но защита не согласна с такой трактовкой. "В Черногории в 2003 году была создана неформальная организация ENEMO**. Она существовала как объединение, как и движение "Голос"*, без регистрации. Потом, в 2019 году, они решили зарегистрироваться в качестве юридического лица. И тогда ассоциация "Голос"* (она не была еще ликвидирована к этому моменту, все утверждения о том, что она была ликвидирована по решению суда в 2013 году, неверны) выступила одним из учредителей ENEMO**. Но движение "Голос"* не могло входить в эту структуру, тем более оно появилось раньше, чем учреждено ENEMO** как юридическое лицо, и учреждено именно как общероссийское общественное движение, а не было структурным подразделением ENEMO**", - рассказал Бирюков.

Единственным значимым аргументом обвинения является осмотр сайта, где указано, что "Голос"* является участником ENЕМО**. Причем там нет различия между движением "Голос"* и ассоциацией "Голос"*

"Мы знаем на примере многих экологических международных организаций, что после того как их признавали нежелательными организациями, их структурные подразделения, которые учреждались на территории России, прекращали свою деятельность. Но у ENEMO** ничего не учреждало на территории России, никаких структурных подразделений. При создании движения "Голос"* никакого ENEMO** среди учредителей нет", - добавил адвокат.

Он считает, что суд имеет сильный обвинительный уклон. Пока идет стадия представления доказательств стороной обвинения. "Единственным значимым аргументом обвинения является осмотр сайта, где указано, что "Голос"* является участником ENЕМО**. Причем там нет различия между движением "Голос"* и ассоциацией "Голос"*, - отметил Бирюков.

Он сообщил также, что жалоб на здоровье и условия содержания у его подзащитного нет.

"В законе нет разделения на насильственные или ненасильственные <статьи> для определения меры пресечения. Судья сам решает, руководствуясь "законом и совестью"

Адвокат Марина Агальцова считает ненормальным в течение длительного времени содержать в СИЗО обвиняемого по статье, не связанной с насильственными преступлениями. "Но проблема в том, что у нас нет в законе разделения на насильственные или ненасильственные для определения меры пресечения. Судья сам решает, руководствуясь "законом и совестью", - отметила она.

По словам адвоката, были послабления при расследовании экономических преступлений. "В отношении предпринимателей были послабления, когда заключения под стражу использовались в качестве способа устранения из бизнеса. Когда глава бизнеса сидит в СИЗО по два года, его бизнес просто распадается. Но для того чтобы эти послабления начали применять, потребовались годы и огромные усилия предпринимательского сообщества", - пояснила Агальцова.

Адвокат Абусупьян Гайтаев сообщил, что в первую очередь имеет значение тяжесть статьи, а затем характер преступления.

"Допустим, обвиняемые в совершении разбоя, грабеже, когда человек применяет физическое насилие или угрозу его применения, понятно, что представляют опасность, их правомерно отправят под стражу. Но, конечно, это опять-таки все на усмотрение судьи. И следователь может с чем угодно выходить. Вне Москвы вообще, если преступление наказывается сроком лишения свободы до пяти лет, могут не заключать под стражу. У меня есть подзащитный, обвиняется в мошенничестве, ему грозит до 10 лет, но назначили подписку о невыезде", - пояснил Гайтаев.

По его мнению, в деле Мельконьянца и подобных делах содержание под стражей определяется политическим заказом. "Это чисто конъюнктура, это политический момент", - считает Гайтаев.

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