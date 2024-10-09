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14:49, 9 октября 2024

Свидетель обвинения по делу Мельконьянца сослался на интернет-публикации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Замглавы избиркома Москвы Дмитрий Реут дал показания в суде по делу сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца. Он заявил, что о связи "Голоса"* с нежелательной организацией знает из публикаций в интернете.

Как писал "Кавказский узел", сегодня представители посольств США и четырех европейских стран пришли на заседание Басманного суда Москвы по делу сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, обвиняемого в сотрудничестве с нежелательной организацией.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Мельконьянц свою вину не признает. Движение "Голос" не связано с ENEMO, а одноименная ассоциация "Голос", которая была участником ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO** нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

Сегодня на заседании суда по делу Григория Мельконьянца дал показания свидетель обвинения - замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Он сообщил суду, что может охарактеризовать Мельконьянца как хорошего специалиста и эксперта в области избирательного законодательства. Свидетель сообщил также, что Мельконьянц сотрудничал с Мосизбиркомом по инициативе самого избиркома.

Также Реут пояснил, что знает о сотрудничестве «Голоса» с ENEMO «из интернета», но не помнит деталей. «Из общего доступа. Из интернета. И уж коли "Голос" входил в эту ассоциацию… чего уж греха таить, раз они разными ложными сообщениями… раз входил "Голос" в эту ассоциацию, то [понятно] чем они занимаются», - приводит его слова в своем телеграм-канале движение "Голос", отметив, что следующее заседание намечено на 11 мск 24 октября.

Прокурор на заседании попросила зачитать письменные показания Реута, которые тот давал на стадии следствия 28 мая 2024 года. Тогда Реут говорил, что считает движение "Голос" и одноименную ассоциацию одним и тем же, так как он работает с одними и теми же людьми, сообщает "Медиазона"*.

Люди те же остались. Это общеизвестный факт, из открытых источников

Сегодня в суде Мельконьянц попросил свидетеля объяснить, почему он считает, что ассоциация «Голос» и движение «Голос» - это одно и то же. «Ну люди те же остались. Это общеизвестный факт, из открытых источников», - объяснил Реут.

Подсудимый поинтересовался, почему свидетель считает это реорганизацией. "Запретили деятельность в судебном порядке. И пошли по такому пути, которое не требует регистрации, чтобы не запретили повторно", - сказал в ответ Дмитрий Реут.

Тогда Мельконьянц попросил объяснить, как это возможно, ведь движение «Голос» создано в 2013 году, а ликвидировали одноименную ассоциацию через три года. «Я отвечаю, как знаю», - приводит ответ Реута издание.

Уголовное дело очень гнусное, и направлено оно не только на Григория, но и в целом на весь "Голос"

Юрист Михаил Беньяш* сегодня в своем телеграм-канале призвал обратить внимание на процесс по делу Мельконьянца. "Лично я с Григорием не знаком, но у нас много общих друзей, которые отзываются о нем с искренней любовью и тревогой. Судят его за работу в "Голосе", то есть за самое страшное преступление в современной России: создание условий ненасильственной сменяемости власти", - написал он.

В выборы в России "уже верить перестали и всем на все плевать", отметил Беньяш. "Тем не менее, уголовное дело очень гнусное, и направлено оно не только на Григория, но и в целом на весь "Голос", и преследует целью его полное и тотальное уничтожение на территории России", - говорится в публикации.

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* включено в реестр иностранных агентов.

** признана нежелательной в России организацией.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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