20 июля 2023, 16:51

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Кубанский адвокат. Известен участием в делах задержанных на митингах. Преследовался по уголовному делу о применении насилия к представителю власти, обвинен в дискредитации армии. Беньяш* внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, оштрафован по административному и уголовному делам, лишен статуса адвоката на три года.

Решение ЕСПЧ

20 июля 2023 года Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить Михаилу Беньяшу* 16 тысяч евро в качестве компенсации за его задержание в день акции против повышения пенсионного возраста в 2018 году и на арест в 2021 году .

Лишение статуса

17 февраля 2023 года совет адвокатской палаты Краснодарского края лишил Михаила Беньяша* адвокатского статуса на три года. Он намерен оспорить решение в суде и не будет пытаться получить адвокатский статус в другом регионе.

20 февраля 2023 года стало известно, что российские адвокаты обратились к президенту Федеральной палаты адвокатов Светлане Володиной с петицией в защиту Михаила Беньяша* .

Адвокаты потребовали прекратить преследование Беньяша* и нарушение его профессиональных прав; прекратить использование Кодекса профессиональной этики адвоката как репрессивного инструмента, направленного на борьбу с неугодными адвокатами. Подписанты петиции отметили, что "лишение адвоката статуса за высказывания, в которых он выражает несогласие с действующей позицией власти или органов адвокатского самоуправления, недопустимо".

Два суда в один день

7 февраля 2023 года Михаил Беньяш* сообщил, что суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации армии. Решение было принято в отсутствие Беньяша*. Хотя он заранее просил отложить слушание, пояснив, что в этот день должен присутствовать на рассмотрении своего уголовного дела. Однако суд отказал адвокату.

На 6 февраля 2023 года были намечены одновременно два заседания "по уголовному делу и административному". "Выбор был сделан в пользу уголовного, потому как неявка туда светит изменением меры пресечения, а я не хочу", - написал Михаил Беньяш* в своем Telegram-канале. 6 февраля состоялось очередное заседание, которое продолжилось и на следующий день.

Отстранение от дел

15 декабря 2022 года Беньяш* сообщил в своем Telegram-канале, что Управление Минюста России по Краснодарскому краю потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить его адвокатского статуса. В представлении ведомства указано, что его нужно лишить статуса адвоката из-за публикаций постов, которые содержат "некорректные высказывания" в отношении органов власти России, а также привлекался к административной ответственности. Таким образом, по мнению ведомства, Беньяш* подрывает авторитет адвокатуры.

16 декабря Беньяш был отстранён от участия в деле уволенных сотрудников Росгвардии, заявив, что адвокат как иностранный агент не имеет допуска к гостайне. Суд проигнорировал то обстоятельство, что адвокат уже ознакомился с этими доказательствами еще до включения в список иноагентов. "Как сделать так, чтобы я ее забыл, раз не имею права знать, но уже знаю, лично мне непонятно", - с иронией написал Михаил Беньяш.

9 января 2023 года в своем телеграм-канале Михаил Беньяш* сообщил, что в отношении его Адвокатская палата Краснодарского края возбудила дисциплинарное производство по требованию Минюста России. 17 февраля 2023 года Беньяш* проинформировал в своем телеграм-канале, что лишен статуса адвоката на три года. Беньяш намерен это решение обжаловать.

Внесение в список иноагентов

28 октября 2022 года имя краснодарского адвоката Михаила Беньяша* появилось в реестре иностранных агентов на сайте Минюста России. В качестве причины его внесения в список ведомство указало «осуществление политической деятельности», а источником его иностранного финансирования назвало Украину. Беньяш* заявил, что не получал от Украины финансирование и что обжалует в суде включение своего имени в реестр.

Из-за внесения в список иноагентов адвокат не ожидал больших проблем в своей адвокатской работе. «В законе ничего об этом нет», - сказал он. По словам Беньяша*, он и далее сможет «спокойно вести дела». Единственное исключение - дела с гостайной он теперь вести не сможет. Но это, считает Беньяш*, не касается дела с гостайной, которое он уже ведет.

25 мая 2023 года Краснодарский краевой суд, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции, который отказался снять с Михаила Беньяша статус иноагента. В тексте апелляции, ссылку на который Беньяш разместил в своем Telegram-канале, говорится, что признание адвоката иноагентом за "получение иностранного финансирования" от подзащитных создает риски для адвокатов, которые представляют в суде иностранцев и организации, признанные иноагентами. Сам закон об иноагентах Беньяш* считает "сегрегацией" по идеологическому признаку и "формой политической репрессии" .

Обвинения в дискредитации армии

28 февраля 2022 года в интернете был опубликован пацифистский ролик коллектива журналистов, юристов и гражданских активистов «Протокол», герои которого высказали свое мнение по поводу ситуации на Украине и прокомментировали действия России. В съемках видео принял участие и Михаил Беньяш*. В связи с этим в апреле сотрудники полиции составили на него протокол по статье о дискредитации армии.

В суде Михаил Беньяш* указал на процессуальные ошибки, а также напомнил о конституционном праве на свободу слова. В итоге Ленинский районный суд [Краснодара] прекратил дело по процессуальным основаниям. Полицейские обжаловали это решение, после чего уже Краснодарский краевой суд отправил дело на новое рассмотрение. В августе Ленинский суд вновь прекратил дело «по истечению срока давности». Но теперь уже сам Беньяш* обжаловал это решение – чтобы «суды высказали свою позицию по поводу виновности в моих словах». Он заявил, что намерен дойти до Конституционного суда для проверки самой статьи 20.3.3 КоАП.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 19 октября в российские суды поступило около 4800 дел по этой статье, в десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

15 ноября силовики составили новый протокол об административном нарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, посчитав дискредитацией армии публикацию в телеграм-канале Беньяша* «текстовых документов», содержащих короткий пацифистский призыв из двух слов, следует из копии протокола.

Резонансное уголовное преследование

В сентябре 2018 года Михаил Беньяша* задержали в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось возбуждать на силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и в сентябре 2019 года Беньяш* обратился в Европейский суд по правам человека.

Уголовное преследование адвоката вызвало большой резонанс. Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести, а международная комиссия юристов призвала снять с Беньяша* обвинение. Правозащитный центр «Мемориал»*** тогда предупредил власти, что уголовное преследование Беньяша* угрожает независимости адвокатуры и подрывает основы российской правовой системы.

В обращении к российским властям 8 июля 2021 года Евросоюз заявил, что уголовное преследование адвоката нарушило его право на беспрепятственную защиту людей. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко попросил главу МВД Владимира Колокольцева держать на контроле ситуацию с уголовным преследованием Михаила Беньяша* .

11 октября 2019 года суд признал Михаила Беньяша* виновным в нападении на полицейских и постановил оштрафовать его на 30 тысяч рублей с учетом месяца его пребывания в СИЗО. 22 февраля 2021 года Краснодарский краевой суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд. 22 июня судья изменил адвокату меру пресечения: вместо залога в 600 тысяч рублей, назначенного ещё в октябре 2018 года, Беньяшу* определили подписку о невыезде. 11 февраля 2022 года этот же суд и вовсе отменил адвокату меру пресечения .

Продолжение уголовного дела

1 июля 2021 года Ленинский районный суд Краснодара начал заново рассматривать дело о нападении на полицейских.

16 февраля 2023 года Михаил Беньяш* указал в суде на множественные недостатки и нарушения при проведении экспертизы и заявил ходатайство о проведении судебно-медицинской стоматологической экспертизы, однако суд отказал в этом. 21 февраля 2023 года прокурор потребовал 40 тысяч рублей штрафа для Михаила Беньяша*. Защита указала, что обвинение не предоставило ни доказательств нападения на силовиков, ни достоверного подтверждения их травм,.

1 марта 2023 года Михаил Беньяш* отказался признать вину и назвал свое уголовное преследование местью за противоречащую курсу властей позицию, в том числе по поводу военной операции на Украине. Об это он говорил в последнем слове на заседании по делу о нападении на силовиков.

6 марта 2023 года Ленинский районный суд Краснодара назначил Беньяшу* штраф в 30 тысяч рублей. Беньяш* заявил, что будет обжаловать приговор. "Эмоций ровным счетом ноль. Только насмешливая брезгливость", - написал сам Михаил Беньяш* в своем Telegram-канале после оглашения приговора .

Оплата штрафа

8 мая 2023 года Михаил Беньяш* обратился к активистам за помощью с оплатой штрафа. Он отметил в своем Telegram-канале, что доход от донатов противоречит его жизненными устоями, поэтому он обещает оплатить аналогичный штраф за другого антивоенного активиста, как только начнет получать деньги с новой работы .

Объявление о сборе денег на оплату штрафа Беньяшу* размещено 8 мая 2023 года в 12.00 мск в Telegram-канале "РОСштраф" , на который подписаны 4,48 тысячи пользователей.

В 13.09 мск нужная сумма была собрана "за несколько минут" . "Прям, неожиданно и как-то вдохновляюще. Всем огромное спасибо", - написал Беньяш* в своем Telegram-канале.

9 мая 2023 года Михаил Беньяш* сообщил, что когда сбор был остановлен сумма уже превысила необходимые 30 тысяч рублей . По его просьбе "лишние" 12 тысяч рублей организаторы перевели на карту сбора денег для оплаты штрафа пенсионерки из Кемерова, осужденной из-за комментария во "ВКонтакте".

Участие в громких делах

Михаил Беньяш* защищал бывшего судью Дмитрия Новикова, обвиненного в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 УК РФ). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал Новикова виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности.

Беньяш также представлял интересы пострадавших при покупке участков в поселке «Пушкинский дол» (Геленджик) . В марте 2020 года суд признал жительницу Крымска Инну Кущ виновной в мошенничестве при продаже участков в коттеджном поселке и приговорил к четырем годам колонии-поселения. Владельцы коттеджей заявили, что приобретение участков было законным, однако после совершения сделок землю поселка вернули в категорию земель лесного фонда, а суды начали принимать решения о сносе домов и изъятии участков.

Адвокат неоднократно сам участвовал в акциях протеста в Геленджике и Краснодаре и много раз представлял интересы участников протеста в судах. Так, в 2018 году он защищал в Краснодаре одну из участниц акции «Он нам не царь» .

Биография

Беньяш Михаил Михайлович* родился 2 сентября 1977 года. Является членом Адвокатской палаты Краснодарского края, живет и работает в Геленджике. Женат, имеет сына.

Новости о преследовании активистов в регионах Юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

*** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда

Примечания